XXXTentacion – Off the Wall! feat. Ski Mask the Slump God: audio, testo e traduzione della canzone

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di Off the Wall! di XXXTentacion feat. Ski Mask the Slump God, seconda traccia del mixtape “XXXTENTACION Presents: Members Only, Vol. 3”, pubblicato il 26 giugno 2017.

Members Only, Vol. 3 è stato il terzo mixtape pubblicato dal rapper americano XXXTentacion, ovviamente quand’era ancora in vita, con il gruppo hip hop Members Only, del quale anche Ski Mask the Slump God fa parte.

Scritta dai due rapper e prodotta da BYOU$, si tratta di una virale ed esplicita canzone ricca di citazioni, in particolar modo ad anime e videogiochi da combattimento. L’argomento principale è la droga e soprattutto il sesso.

XXXTentacion Off the Wall testo e traduzione [Significato di alcune righe]

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: Corey Taylor (Sample)]

Since you never gave a damn in the first place

Cigarettes, haha

Maybe it’s time you had the tables turned

‘Cause in the interest of all involved I got the problem solved

[Ski Mask the Slump God]

Off the pink, off the drink

And the verdict is guilty

Man nearly kill-

Ayy, ayy, ayy, ohh, huh

Ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy!

[Chorus: Ski Mask The Slump God]

I feel like Nick Cannon (Nick!), huh

‘Cause I’m wildin’ out (‘Cause I’m wilin’!), huh

I don’t got on Vans (I don’t got ’em)

But bitch, I’m off the wall (I don’t, I don’t, I don’t, I don’t)

Huh, feel like Nick Cannon (Feel like Nick), huh

‘Cause I’m wildin’ out (‘Cause I’m, huh), huh

I don’t got on Vans, but bitch, I’m off the wall

I said like insect, I be buggin’ motherfucker

Fuck on your mommy

My flow be sick like that bitch gotta vomit, to vomit, to vomit

I’m hot like a comet

Insect, I be buggin’ motherfucker

Fuck on your mommy (Ayy)

My flow be sick like that bitch gotta vomit, to vomit, to vomit

I’m hot like a comet (Ayy)

[Verse 1: Ski Mask The Slump God]

When I di-di-di-di-di-dick that bitch

And she see Jesus on some rapture shit

Throw my balls at her Pokémon, Ash Ketchum shit

‘Cause I’m fly like a newborn baby wombat wing

Me and this mic is your Mortal Kombat team

I want some head, I’m thinkin’ how zombies think

Beaming a pistol it look like hadouken

Like mayday, mayday, mayday, mayday

Tell these pussy rappers that it’s time to vacay

Rob yo’ lady

Told her put her hands up high in the air

Like she ’bout to hit the Nae Nae

They say I’m cr-cr-cr-cr-cray cray

Can’t control the nigga like we shootin’ from the AK

But I kill these rappers, I’m a walking, breathing payday

Hot, but I swag, still nigga got the Ray Rays

Get away, get away, get away, get away

Better do you or do way way, fade away

You sippin’ Haterade, I’m sippin’ Gatorade

With the lean in it and I call it the fade away

Ayy, I’m so toxic, frog, hop up on my dick

I think I’m a pilot, ’cause she in my cockpit

Plumber, uh, pipe it, get face like I Skyped it

Did her A$AP like Rocky

Rockin’ in my motherfuckin’

Rockin’ rockin’ in my motherfuckin’

[Chorus: Ski Mask The Slump God & XXXTENTACION]

I feel like Nick Cannon (Nick!), huh

‘Cause I’m wildin’ out (‘Cause I’m wilin’!), huh

I don’t got on Vans (I don’t got ’em)

But bitch, I’m off the wall (I don’t, I don’t, I don’t, I don’t)

Huh, feel like Nick Cannon (Feel like Nick), huh

‘Cause I’m wildin’ out (‘Cause I’m, huh), huh

I don’t got on Vans, but bitch, I’m off the wall

I said like insect, I be buggin’ motherfucker

Fuck on your mommy

My flow be sick like that bitch gotta vomit, to vomit, to vomit

I’m hot like a comet

Insect, I be buggin’ motherfucker

Fuck on your mommy

My flow be sick like that bitch gotta vomit, to vomit, to vomit (Ayy)

I’m hot like a comet (Ayy)





[Verse 2: XXXTENTACION]

When I fi-fi-fi-fi-fi-fi-fist that bitch (Huh)

I’ma make that booty jiggle like some kick back, bitch (Huh)

She gon’ rub my Dragon Balls (Huh), let her make one wish, what is that?

She just wanna take the young dagger dick

Ayy-ayy, ayy-ayy, (Huh?)

Ayy-ayy, ayy-ayy (Huh?)

She off the Molly, she wanna take seven dick (Ayy!)

Body to body, it’s MC dagger, bitch (Ayy!)

Think that I’m Illuminati because I got money, bitch

Like Ray J, Ray J, Ray J, Ray J (Huh)

Bitch, I hit it first, on my weenie, hit the nae-nae (Huh)

Coming in hot like a missile, pussy, hey bae (Huh)

Falcon punch that nigga, make ’em up, up, and away, ayy (Ayy!)

Watch this, uppercut; Super Smash Melee (Ayy-ayy)

I just made her spin on my dick like a Beyblade (Ooh)

I’m green like a spinach, I don’t know you, then it’s pay,-ayy! (Ooh)

Hummanah hummana, back fist, out my way, ayy (Ayy!)

No Chris Brown (Oh), fuck her, make her look at me now (Wet)

When I’m in the pussy, say “Ow!”

You got no etiquette, just beginnin’ like Genesis

Can you give me a rapper that I’m not better than, mmph? (Ayy!)

Revenge jeans, I think I might OD on sauce, I don’t rock Supreme

Suck my dick, Squidward’s clarinet

Brought to life like I’m Evanescence, wanna wake

W-w-wake, w-w-w-wake, okay, like

Big black, (Black) dick in your mama mouth

Pull it back, push her whole wig back (Wig)

Tic, tac, your breath really P-U

Yo, you really need a Tic-Tac (Stank)

Big pump, Cobain, Cobain

Leave a pussy nigga with no brain, okay (Blaow)

Weenie Hut Jr. looking boy, tell him “Ole”

I’ma pull that pistol, make ’em Mr. Noodle, ayy!

[Chorus: Ski Mask The Slump God]

I feel like Nick Cannon (Nick!), huh

‘Cause I’m wildin’ out (‘Cause I’m wilin’!), huh

I don’t got on Vans (I don’t got ’em)

But bitch, I’m off the wall (I don’t, I don’t, I don’t, I don’t)

Huh, feel like Nick Cannon (Feel like Nick), huh

‘Cause I’m wildin’ out (‘Cause I’m, huh), huh

I don’t got on Vans, but bitch, I’m off the wall

I said like insect, I be buggin’ motherfucker

Fuck on your mommy

My flow be sick like that bitch gotta vomit, to vomit, to vomit

I’m hot like a comet

Insect, I be buggin’ motherfucker

Fuck on your mommy

My flow be sick like that bitch gotta vomit, to vomit, to vomit

I’m hot like a comet (Ayy!)





[Nota: le prime 4 righe della intro sono state orese dalla canzone “Spit It Out” degli Slipknot che viene anche utilizzata come strumentale in questa canzone]

Innanzitutto, visto che non ti è mai importato niente

Sigarette, ahah

Forse sarebbe ora che cambiassero le carte in tavola

Perché per il bene di tutti gli interessati ho risolto il problema

Fuori dal rosa, ho smesso di bere

E la sentenza è di colpevolezza

Amico, mi ha quasi ucciso

[Ritornello]

Mi sento Nick Cannon (Nick!), Eh

Perché mi sto scatenando (Perché ne ho voglia!), Eh [Nota: Wild ‘N Out è una commedia americana di sketch e serie televisive improvvisate creata dal comico e rapper Nick Cannon, che invita famose icone hip-hop a partecipare a sketche e giochi con il cast dello spettacolo. Ha debuttato il 28 luglio 2005 su MTV. Nel novembre 2012, è stato annunciato che la serie sarebbe tornata nel 2013 dopo una pausa di sei anni]

Non indosso Vans (non le ho) [Nota: La Van Doren Rubber Company, meglio conosciuta come Vans, è una fabbrica di scarpe da skate statunitense fondata il 16 marzo 1966. L’azienda utilizza lo slogan “Off the Wall”. Questo è solo un gioco di parole comune. La frase “off the wall” significa essere eccentrici e questo fa riferimento alla sua vita e ricchezza. Questo idioma indica anche quando qualcuno è arrabbiato.]

Ma stron*a, sono eccentrico (non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio)

Uh, mi sento come Nick Cannon (sento come Nick), eh

Perché mi sto scatenando (Perché mi, eh), eh

Non indosso Vans ma stron*a, sono eccentrico

Ho detto come un insetto, do fastidio figlio di pu**ana

Mi sbatto tua mamma

Il mio flow è da star male come quella stron*a che deve vomitare, vomitare, vomitare

Sono caldo come una cometa

Insetto, do fastidio figlio di pu**ana

Mi sbatto tua mamma (Ayy)

Il mio flow è da star male come quella stron*a che deve vomitare, vomitare, vomitare

Sono caldo come una cometa (Ayy)





[Strofa 1]

Quando mi sbatto quella stron*a

E lei vede Gesù in una sorta di estasi

Lancio le mie palle contro il suo Pokémon, mer*a di Ash Ketchum

Perché sto bene come un vombato neonato

io e questo microfono siamo il tuo mortal kombat team

Voglio un po’ di cervello, sto pensando a come pensano gli zombi

Modifico una pistola sembra un hadouken [Nota: Ski si riferisce al gioco Street Fighter, in cui c’è un personaggio di nome Ryu il cui attacco speciale è l’Hadouken.]

Come mayday, mayday, mayday, mayday

Dico a queste rapper femminucce che è ora di andare in vacanza

Rapino la tua ragazza

Le ho detto di mettere le mani in alto

Come se stesse per ballare il Nae Nae [Nota: il Nae Nae, è un balletto diventato popolare nella canzone di successo “Watch Me” di Silentó]

Dicono che sono pazzo

Non riesco a controllare il ne*ro come se sparassimo con l’AK [Nota: Ski Mask si riferisce al fucile d’assalto Kalashnikov, meglio noto come AK-47. Un’idea sostenuta da molti è che l’AK-47 sia un’arma molto imprecisa, È un fucile a gas che può sparare 600 proiettili in un minuto, il che non lo rende tra i più precisi.]

Ma uccido questi rapper, sono un giorno di paga ambulante, che respira

Caldo, I swag, il ne*ro ha ancora ottenuto i raggi Ray

Vattene, vattene, vattene, vattene

Meglio fare te o farmi, sballarmi

Stai bevendo Haterade, io Gatorade

Con il lean e lo chiamo lo sballo

Ayy, sono così tossico, ranocchia, saltella sul mio ca**o

Penso di essere un pilota, perché lei è nella mia cabina di pilotaggio

Idraulico, succhia il tubo, apri la bocca come se stessi parlando su Skype

Me la sono fatta il prima possibile come Rocky [Nota: ASAP è l’acronimo di “As Soon As Possible” e Ski usa il termine “Rocky” per descrivere quanto sia forte e rapido a letto. E’ ovviamente anche un riferimento al rapper A$AP Rocky.]

Dondolandomi nella mia ca**o di

Dondolandomi dondolandomi nella mia ca**o di

[Ritornello]

Mi sento come Nick Cannon (Nick!), Eh

Perché mi sto scatenando (Perché ne ho voglia!), Eh

Non indosso Vans (non le ho)

Ma stron*a, sono eccentrico (non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio)

Uh, mi sento come Nick Cannon (sento come Nick), eh

Perché mi sto scatenando (Perché mi, eh), eh

Non indosso Vans ma stron*a, sono eccentrico

Ho detto come un insetto, do fastidio figlio di pu**ana

Mi sbatto tua mamma

Il mio flow è da star male come quella stron*a che deve vomitare, vomitare, vomitare

Sono caldo come una cometa

Insetto, do fastidio figlio di pu**ana

Mi sbatto tua mamma (Ayy)

Il mio flow è da star male come quella stron*a che deve vomitare, vomitare, vomitare

Sono caldo come una cometa (Ayy)

[Strofa 2: XXXTENTACION]

Quando sco*o quella stron*a (Huh)

Darò colpetti a quel lato b come se lo prendessi a calci, tro*a (Huh)

Vuole sbattersi il mio Dragon Ball (Huh), lascio che esprima un desiderio, di che si tratta?

Vuole solo prendere il mio ca**o [Nota: Nelle interviste, X si è soprannominato “Young Dagger Dick”, a causa dell’aspetto del suo pene.]

Ayy-ayy, ayy-ayy, (eh?)

Ayy-ayy, ayy-ayy (eh?)

Lei è fuori a causa del Molly, vuole prendere sette ca**i (Ayy!) [Nota: il Molly, o MDMA, provoca una serie di effetti quando viene assunto, uno dei quali è un desiderio di contatto sessuale. X fa riferimento alla ragazza che si stava strofinando i Dragon Balls nelle righe precedenti e usa il numero sette perché im Dragon Ball ci sono sette sfere del drago.]

Corpo a corpo, è dagger MC, tro*a (Ayy!)

Pensa che sono Illuminato perché ho soldi, cagna [Nota: I teorici della cospirazione spesso affermano che la maggior parte delle persone con molti soldi siano membri degli Illuminati, una società segreta fondata nel 18 ° secolo.]

Come Ray J, Ray J, Ray J, Ray J (Huh)

Cagna, me la sono fatta per primo, col mio pistolino, la nae-nae (Huh) [Nota: X fa riferimento alla canzone “I Hit It First” di Ray J, una traccia fatta per proclamare che è stata la prima persona a fare sesso con Kim Kardashian. Ray J e Kim hanno effettivamente realizzato un sex tape insieme.]

Sto per fare fuoco come un missile, figa, hey ragazza mia (Huh)

Falcon prendi a pugni quella ne*ra, fagli la mossa, su e via, ayy (Ayy!) [Nota: il Falcon Punch è un pugno devastante talmente veloce da prendere fuoco. Nei giochi della serie Super Smash Bros di Nintendo serve abbastanza spesso per mettere fuori gioco l’avversario.]

Guarda questo, uppercut Super Smash Melee (Ayy-ayy) [Nota: restando a tema di Super Smash Bros, X usa il termine “Super Smash Melee” per descrivere come distruggerebbe la vagina della sua ragazza. Questo è anche un riferimento al popolare gioco di combattimento del 2001 Super Smash Bros. Melee.]

L’ho appena fatta girare sul mio ca**o come un Beyblade (Ooh)

Sono verde come uno spinaci, non ti conosco, allora è pagamento, okay! (Ooh)

Hummanah hummana, pugno indietro, a modo mio, ayy (Ayy!) [Nota: “Humina humina” è un’espressione usata per implicare l’eccitazione sessuale]

No Chris Brown (Oh), fot**ila, fai in modo che guardi me ora (bagnata) [Nota: “Look At Me Now” è una delle canzoni di maggior successo di Chris Brown e vede la collaborazione di due magnati del rap: Lil Wayne e Busta Rhymes. Una delle canzoni di maggior successo di X si intitola “Look At Me!” In questa linea, X afferma la somiglianza tra i due titoli delle canzoni sostenendo che la sua è superiore a quella di Breezy.]

Quando sono nella fi*a, dìco “Ow!”

Non hai etichetta, hai appena iniziato come la Genesi

Puoi farmi vedere un rapper migliore di me, mmph? (Ayy!)

Jeans Revenge, penso che potrei sgarrare, indossare Supreme

Succhiami il ca**o, il clarinetto di Squidward [Nota: Squidward Tentacles è un personaggio di SpongeBob]

Portato alla vita come se fossi Evanescence, voglio svegliarmi

Sveglia, sveglia, okay, tipo [Nota: X fa riferimento a una delle canzoni della rock band Evanescence “Bring Me To Life”. La canzone è famosa per il suo intenso gancio che recita “Wake me up! Wake me up inside! I can’t wake up! Wake me up inside!”]

Grande nero, ca**o (nero) nella bocca di tua mamma

Tirala indietro, spingi indietro tutta la parrucca (parrucca)

Tic, tac, il tuo respiro è davvero P-U

Yo, hai davvero bisogno di un Tic-Tac (Stank)

Grande pompa, Cobain, Cobain

Lascia una fi*a ne*ra senza cervello, okay (Blaow)

Weenie Hut Jr. cerca un ragazzo, digli “Ole” [Nota: “Weenie Hut Jr.” è un ristorante che appare nell’episodio di Spongebob Squarepants, “Non sono ammessi Weenies”.]

Prenderò quella pistola, li renderò Mr. Noodle, ayy! [Nota: Mr. Noodles è il marchio di un prodotto canadese di spaghetti istantanei, che risale agli anni ’70. X dice che “cucinerà” i suoi nemici]

[Ritornello]

Mi sento Nick Cannon (Nick!), Eh

Perché mi sto scatenando (Perché ne ho voglia!), Eh

Non indosso Vans (non le ho)

Ma stron*a, sono eccentrico (non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio)

Uh, mi sento come Nick Cannon (sento come Nick), eh

Perché mi sto scatenando (Perché mi, eh), eh

Non indosso Vans ma stron*a, sono eccentrico

Ho detto come un insetto, do fastidio figlio di pu**ana

Mi sbatto tua mamma

Il mio flow è da star male come quella stron*a che deve vomitare, vomitare, vomitare

Sono caldo come una cometa

Insetto, do fastidio figlio di pu**ana

Mi sbatto tua mamma (Ayy)

Il mio flow è da star male come quella stron*a che deve vomitare, vomitare, vomitare

Sono caldo come una cometa (Ayy)

Ascolta su: