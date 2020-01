Arizona Zervas – FML: audio, testo e traduzione del brano

FML (acronimo di fuck my life) è la seconda delle tre tracce contenute in Living Facts, EP d’esordio di Arizona Zervas, rilasciato il 3 giugno 2018. Nella canzone, il rapper classe 1995 dice di aver perso la testa per una ragazza, che potrebbe rovinargli la vita ed il bello che è totalmente consapevole di questo.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Reuel Ethan & 94Skrt. Nell’extended play sono presenti anche la title track e Wen I Die

Dopo aver parlato della virale Roxanne, segnalo quest’altro interessante pezzo che come già accennato, parla di un ragazzo che ha perso la testa per una ragazza, che non sembra avere una buona reputazione. Persino gli amici gli hanno sconsigliato di avvicinarsi a questa persona, ma lui fa di testa sua, vorrebbe che diventi la sua fidanzata e fa di tutto per convincerla, pur sapendo che potrebbe scombussolargli la vita.

Arizona Zervas – FML Testo e Traduzione

[Pre-Hook]

I see you got that new Mercedes

I might let you drive me crazy

Usually I ain’t the type to stay

‘Cause you could fall in, go psycho

Ain’t no tellin’ where this might go

But I take my chances either way

[Hook]

So come and fuck my life up, baby

Fuck my life up

Come and fuck my life up, baby

Fuck my life up

Come and fuck my life up, baby

Fuck my life up

Come and fuck my life up, baby

Fuck my life up

[Verse]

You look like somebody that could really hold it down

You look like somebody that would always stick around

Got latino in you, so I know you probably crazy

All my friends said stay away but that shit just don’t faze me

Got a little bit of sassy, I like that

You don’t take no shit, yeah, you fight back

Never let a dude hit it on the first night

I can’t even sleep over ’til I wife that

All these bitches in my phone, hit the boy

But I’ve been curving everyone for you (brr, brr, brr)

Girl, I would give you every single password

All you gotta do is let me through, yeah

Imma keep it honest

I know that you got a pass

I know you ain’t perfect

But basic bitches never last

I don’t usually do this type of shit

So baby, trust me when I tell you that I’m all about it

Yeah, I might fall in love and let you fuck my life up

Just so I could go and write a song about it

[Pre-Hook]

I see you got that new Mercedes

I might let you drive me crazy

Usually I ain’t the type to stay

‘Cause you could fall in, go psycho

Ain’t no tellin’ where this might go

But I take my chances either way

[Hook]

So come and fuck my life up, baby

Fuck my life up

Come and fuck my life up, baby

Fuck my life up

Come and fuck my life up, baby

Fuck my life up

Come and fuck my life up, baby

Fuck my life up

[Bridge]

Last man left, you broken hearted

Let me treat you right

Shorty if you need me I can pull up any night

You just say the words, girl, I don’t need a reason

Give me something more than just a lover on the weekend





[Pre-Hook]

I see you got that new Mercedes

I might let you drive me crazy

Usually I ain’t the type to stay

‘Cause you could fall in, go psycho

Ain’t no tellin’ where this might go

But I take my chances either way

[Hook]

So come and fuck my life up, baby

Fuck my life up

Come and fuck my life up, baby

Fuck my life up

Come and fuck my life up, baby

Fuck my life up

Come and fuck my life up, baby

Fuck my life up





Vedo che hai quella nuova Mercedes

Potrei lasciare che tu mi faccia impazzire

Di solito non sono il tipo che insiste

Perché potresti caderci, diventare pazzo

Chissà fino a che punto si potrebbe arrivare

Ma correrò comunque i miei rischi

Quindi vieni a rovinare la mia vita, piccola

Rovinami la vita

Vieni a rovinare la mia vita, piccola

Rovinami la vita

Vieni a rovinare la mia vita, piccola

Rovinami la vita

Vieni a rovinare la mia vita, piccola

Rovinami la vita

Hai l’aria di una che potrebbe davvero stare calma

Hai l’aria di una che rimarrebbe sempre fedele

C’è del latino in te, quindi so che probabilmente sei pazza

Tutti i miei amici dicevano di stare alla larga ma quella mer*a non mi fa paura

Dei un po’ ca**uta, questo mi piace

Non ti fai mettere i piedi in testa, sì, tu contrattacchi

Non vai a letto con nessuno la prima notte

Non riesco nemmeno a dormire finché non avrò una moglie

Tutte queste tro*e nel mio telefono, rompono le scatole

Ma ho evitato tutte per te (brr, brr, brr)

Ragazza, ti darei ogni singola password

Devi solo darmi l’ok, sì

Resterò onesto

So che hai un lasciapassare

So che non sei perfetta

Ma le tipiche stron*ette non durano mai

Di solito non faccio tutto quello che sto facendo con te

Quindi, piccola, fidati di me quando ti dico che sono completamente preso da te

Sì, potrei innamorarmi e permetterti di distruggermi la vita

Così potrei scriverci una canzone al riguardo

Vedo che hai quella nuova Mercedes

Potrei lasciare che tu mi faccia impazzire

Di solito non sono il tipo che insiste

Perché potresti caderci, diventare pazzo

Chissà fino a che punto si potrebbe arrivare

Ma correrò comunque i miei rischi





Quindi vieni a rovinare la mia vita, piccola

Rovinami la vita

Vieni a rovinare la mia vita, piccola

Rovinami la vita

Vieni a rovinare la mia vita, piccola

Rovinami la vita

Vieni a rovinare la mia vita, piccola

Rovinami la vita

L’ultimo uomo rimasto, hai il cuore infranto

Lascia che ti tratti bene

Piccoletta, se hai bisogno di me, posso fermarmi ogni notte

Devi solo pronunciare le parole, ragazza, non ho bisogno di un motivo

Dammi qualcosa di più di un semplice amante nel fine settimana

Vedo che hai quella nuova Mercedes

Potrei lasciare che tu mi faccia impazzire

Di solito non sono il tipo che insiste

Perché potresti caderci, diventare pazzo

Chissà fino a che punto si potrebbe arrivare

Ma correrò comunque i miei rischi

Quindi vieni a rovinare la mia vita, piccola

Rovinami la vita

Vieni a rovinare la mia vita, piccola

Rovinami la vita

Vieni a rovinare la mia vita, piccola

Rovinami la vita

Vieni a rovinare la mia vita, piccola

Rovinami la vita

