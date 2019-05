Xavier Rudd – Storm Boy: audio, testo e traduzione del brano

Storm Boy è un singolo di Xavier Rudd estratto dal nono album in studio omonimo, pubblicato a fine maggio 2018. Audio, testo e traduzione della canzone, dal 26 aprile 2019 disponibile nella versione Summer Mix.

Svendo conquistato 3 dischi d’oro e 2 di platino, il cantautore e polistrumentista australiano classe ’78, in patria è una vera star, ma è molto conosciuto anche in varie parti del mondo (Italia inclusa), per la hit del 2015 “Follow The Sun”, che ottenne un disco di Platino nella penisola.

Realizzata da Toby Scott e Paul Harris, la nuova versione è se vogliamo ancora più interessante di quella originale contenuta nella nona era discografica. Il solare mix, trasmette infatti una carica di vibrante energia e di sfumature pop.

Il testo rende omaggio alla natura, alla spiritualità e alla sua meravigliosa Australia, ma non c’è da meravigliarsi visto che il vegano artista, è sempre stato amante dell’ambiente.

Storm Boy testo – Xavier Rudd

Download su: Amazon – Summer Mix – iTunes – Summer Mix

When will you learn that the more that you take means the less that you have at the end of the day

Stillness of the mind is so hard to embrace

Freedom of the heart is what we crave

And we sit by the river with a cup of tea

Watch the movement of the tide in the gentle breeze

Pelican drifting slowly looking for a feed

Like Mr Percival the storm boy, you to me

Kookaburra calls just like he knows

And I call right back “Yes I’m home”

He’s been with me

He’s watched me grow

Through those rainy days and those rocky roads

And now everybody smiles in the setting sun

And sighs with contentment when the day is done

Hand in hand

With the one you love

Feeling blessed by the magic of the moon above

And we sing

Sha la la la la

We’re just living in this beautiful world

Sha la la la la

We’re just living in this beautiful world

It’s time for fire

Smoke and leaves

The only mosquito repellent we need

Pay respect to the North the South the West and the East

Pay respect to the spirit of this whole country

Freedom in the hearts of the young and brave

Who know little of the journey of the diggers who gave

Their lives to the service and the government gains

So that we could dance together on this beautiful day

And now everybody smiles in the setting sun

And sighs with contentment when the day is done

Hand in hand

With the one you love

Feeling blessed by the magic of the moon above

And we sing

Sha la la la la

We’re just living in this beautiful world

Sha la la la la

We’re just living in this beautiful world





Ohh

Ohh

Aye

Now the winter seeps into my bones

And I hear the call from the North

Yeah I will go

Yeah I will go

And now everybody smiles in the setting sun

And sighs with contentment when the day is done

Hand in hand

With the one you love

Feeling blessed by the magic of the moon above

And we sing

Sha la la la la

We’re just living in this beautiful world

Sha la la la la

We’re just living in this beautiful world





Storm Boy traduzione Xavier Rudd

Quando imparerai che in fin dei conti più si prende e meno si ha

La quiete della mente è così difficile da accogliere

La libertà del cuore è ciò che desideriamo

E ci sediamo vicino al fiume con una tazza di tè

Guardiamo il movimento della corrente nella dolce brezza

Il pellicano si muove lentamente sull’acqua cercando di sfamarsi

Come il signor Percival in “the storm boy”, tu da me1

Il Dacelo chiama proprio come se sapesse

Ed io rispondo “Sì, sono a casa”

È stato con me

Mi ha visto crescere

In quei giorni di pioggia e quelle strade rocciose

E ora tutti sorridono al tramonto

E sospirano di soddisfazione alla fine della giornata

Mano nella mano

Con chi si ama

Sentendosi beati dalla magia della luna sulle nostre teste

E noi cantiamo

Sha la la la la

Stiamo vivendo in questo mondo meraviglioso

Sha la la la la

Stiamo solo vivendo in questo mondo meraviglioso

È il momento per il fuoco

Fumo e foglie

L’unico antizanzare di cui abbiamo bisogno

Rendiamo omaggio al nord, al sud, all’ovest e all’est

Rendiamo omaggio allo spirito dell’intero paese

Alla libertà nei cuori dei giovani e audaci

Che sanno poco sul percorso degli scavatori che hanno donato

Le loro vite al servizio e a vantaggio del governo

Affinché potessimo ballare insieme in questa bellissima giornata





E ora tutti sorridono al tramonto

E sospirano di soddisfazione alla fine della giornata

Mano nella mano

Con chi si ama

Sentendosi beati dalla magia della luna sulle nostre teste

E noi cantiamo

Sha la la la la

Stiamo vivendo in questo mondo meraviglioso

Sha la la la la

Stiamo solo vivendo in questo mondo meraviglioso

Ohh

Ohh

sì

Ora l’inverno penetra nelle mie ossa

E sento la chiamata dal Nord

Sì, andrò

Sì, andrò

E ora tutti sorridono al tramonto

E sospirano di soddisfazione alla fine della giornata

Mano nella mano

Con chi si ama

Sentendosi beati dalla magia della luna sulle nostre teste

E noi cantiamo

Sha la la la la

Stiamo vivendo in questo mondo meraviglioso

Sha la la la la

Stiamo solo vivendo in questo mondo meraviglioso

1 Questa linea fa riferimento al film del 1977 “Storm Boy“, che è anche il titolo della canzone. In questo film, un ragazzino di nome Mike, o ‘Storm Boy’, prende tre pellicani. Alla fine suo padre li rimette in libertà. La parte “you to me” fa probabilmente riferimento alla fine del film, quando Mr Percival, uno dei tre pellicani, ritorna dal ragazzino. E’ una parte veramente commovente della pellicola.

