X Ambassadors – BOOM: video, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato il 25 gennaio 2019, Boom è un singolo degli X Ambassadors estratto dal terzo album in studio JOYFUL, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date. Il progetto farà seguito a VHS, uscito a fine giugno del 2015.

Il trio rock composto da Sam Harris Casey Harris e Adam Levin, vi presenta questa simpatica canzone prodotta con la collaborazione di Ricky Reed ed Earwulf.

Caratterizzato da un ritornello veramente incisivo ed orecchiabile, questo pezzo decisamente radio friendly, è destinato a non passare inosservato

Nella copertina vediamo una serie di punti che formano un’illusione ottica mentre la retina dell’occhio cerca di mettere a fuoco l’immagine. Tali puntini equivalgono a “boom” scritto in Braille, sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti e ipovedenti. Per vedere il semplice videoclip cliccate sull’immagine.

BOOM – X Ambassadors – Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

I miei piedi fanno boom boom boom

Boom boom boom, boom boom boom

Il mio cuore batte boom boom del boom

Boom boom boom, boom boom boom

Ad alta velocità si muovono muovono muovono

Muovono muovono muovono muovono muovono muovono

I miei piedi fanno boom boom boom

Allontanandosi da te

Questo è ciò che farò

Ho le stesse scarpe vecchie con un nuovo approccio

Perché dovrei cantare il blues (o “musica triste”) per te?

Ho detto, hey, uh eh, non puoi fermarmi

Perché il mio dolore, uh huh, è carburante (Ooh)

Non posso aspettare, no, nessuno

Se mi spezzi il cuore, è 1, 2, 3

Boom Boom boom

I miei piedi fanno boom boom boom

Boom boom boom, boom boom boom

Il mio cuore batte boom boom del boom

Boom boom boom, boom boom boom

Ad alta velocità si muovono muovono muovono

Muovono muovono muovono muovono muovono muovono

I miei piedi fanno boom boom boom

Allontanandosi da te

Questo è quello che farò

Ho un nuovo tatuaggio, non so cosa dirti

Non resta più niente da dimostrarti

Ho detto, hey, uh eh, non puoi fermarmi

Perché il mio dolore, uh huh, è carburante (Ooh)

Non posso aspettare, no, nessuno

Se mi spezzi il cuore, è 1, 2, 3

Boom Boom boom





Andare, andare, aspetta, me ne vado, vado, vado, vado, non ci sono

Perché una grande tempesta sta arrivando, arrivando, arrivando, arrivando

Aspetta, me ne vado, vado, vado, vado, non ci sono

Perché una grande tempesta sta arrivando, arrivando, arrivando, arrivando

Arrivando, arrivando, arrivando, arrivando

Arrivando, arrivando, arrivando, arrivando

Boom Boom boom

I miei piedi fanno boom boom boom

Boom boom boom, boom boom boom

Il mio cuore batte boom boom del boom

Boom boom boom, boom boom boom

Ad alta velocità si muovono muovono muovono

Muovono muovono muovono muovono muovono muovono

I miei piedi fanno boom boom boom

Allontanandosi da te

BOOM testo – X Ambassadors

Autori: Sam Harris, Adam Levin, Casey Harris, Ricky Reed, Tom Peyton & Thomas Eriksen.

My feet go boom boom boom

Boom boom boom, boom boom boom

My heart beats boom boom boom

Boom boom boom, boom boom boom

High speed, go zoom zoom zoom

Zoom zoom zoom, zoom zoom zoom

My feet go boom boom boom

Walkin’ away from you

That’s what I’m gonna do

I got the same old shoes with a new attitude

Why would I sing the blues for you?

I said, hey, uh huh, you can’t stop me

‘Cause my pain, uh huh, is gasoline (Ooh)

I can’t wait, no, for nobody

If you break my heart, it’s one, two, three

Boom boom boom

My feet go boom boom boom

Boom boom boom, boom boom boom

My heart beats boom boom boom

Boom boom boom, boom boom boom

High speed, go zoom zoom zoom

Zoom zoom zoom, zoom zoom zoom

My feet go boom boom boom

Walkin’ away from you





That’s what I’m gonna do

I got a new tattoo, don’t know what to tell you

Got nothing left to prove to you

I said, hey, uh huh, you can’t stop me

‘Cause my pain, uh huh, is gasoline (Ooh)

I can’t wait, no, for nobody

If you break my heart, it’s one, two, three

Boom boom boom

Going, going

Hold on, I’m going, going, going, going, gone

‘Cause a big storm is coming, coming, coming, coming on

Hold on, I’m going, going, going, going, gone

‘Cause a big storm is coming, coming, coming, coming on

Coming, coming, coming, coming on

Coming, coming, coming, coming on

Boom boom boom

My feet go boom boom boom

Boom boom boom, boom boom boom

My heart beats boom boom boom

Boom boom boom, boom boom boom

High speed, go zoom zoom zoom

Zoom z-z-zoom, zoom zoom zoom

My feet go boom boom boom

Walkin’ away from you





Ascolta su: