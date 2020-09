OneRepublic: ascolta Wild Life per la colonna sonora di “Clouds” (testo e traduzione)

Wild Life è un singolo dei OneRepublic, inciso per la colonna sonora del film Clouds. Il brano disponibile ovunque da venerdì 25 settembre 2020 su Mosley Music / Interscope Records. Il testo e la traduzione in italiano di questo lento e gradevole pezzo, scritto da Ryan Tedder, Brent Kutzle & John Nathaniel, che hanno anche curato la produzione.

Clouds è un film di genere musicale-drammatico diretto da Justin Baldoni, che verrà distribuito sulla piattaforma streaming Disney+ dal 16 ottobre 2020. Essendo una pellicola incentrata sulla drammatica vita del 17enne musicista Zach Sobiech, che racconta l’ultimo anno di scuola di Zach, tra amori, amici e famiglia, con il tema fisso della musica, il film è tratto dal libro scritto dalla madre e intitolato Fly a Little Higher: How God Answered a Mom’s Small Prayer in a Big Way (“Vola un po’ più in alto: come Dio rispose ad una piccola preghiera di una mamma in un grande modo”). Dopo che gli fu diagnosticata una terribile patologia e un solo anno di vita, la madre lo spinse a scrivere delle lettere d’addio a parenti e amici, ma vista la sua grande passione per la musica, egli lo fece a modo suo, scrivendo delle bellissime e toccanti canzoni.

La storia ruota quindi intorno a questo ragazzo, che mostrava un talento musicale fuori da comune, ma una una rara forma di tumore osseo chiamata osteosarcoma, lo fece morire nel maggio 2013, quando aveva appena 18 anni.

Testo e Traduzione Wild Life dei OneRepublic

[1a Strofa]

I’m staring at the sudden waterfalls

Tears that don’t make sense to me at all

This life’s what happens when you’re making plans

Don’t know what happens next or where I stand

Sto fissando le cascate improvvise

Lacrime che per me non hanno alcun senso

E’ ciò che succede in questa vita quando si fanno progetti

Non so cosa succederà dopo o dove starò

[Rit.]

Wanna live this wild life, wild, every day

Ooooh

Wanna say the things people never say

Ooooh

I’ll take all the love and all the pain

Ahhh

Wanna live this wild life, wild, today





Voglio vivere questa vita selvaggia, selvaggia, tutti i giorni

Voglio dire quello che le persone non dicono mai

Prenderò tutto l’amore e tutte le sofferenze

Voglio vivere questa vita selvaggia, selvaggia

[Post-Rit.]

Oh, ooooooh, ooooooh

Give me all your love and all your pain

Gon’ live this wild life, wild, today

Oh, ooooooh, ooooooh

Dammi tutto il tuo amore e tutto il tuo dolore

Vivi questa vita selvaggia, selvaggia, oggi

[2a Strofa]

I’m staring at these fading signs ahead

But all these turns just fill me up with dread

But life’s what happens when you’re making plans, woo

Dive or step right in, but please don’t stand, oh





Sto fissando questi segni che svaniscono davanti a me

Ma tutte queste svolte mi riempiono di terrore

Ma è quel che succede in questa vita quando si fanno progetti, woo

Immergiti o entra, ma per favore non rimanere lì impalato, oh

[Rit.]

Wanna live this wild life, wild, every day

Ooooh

Wanna say the things people never say

Ooooh

I’ll take all the love and all the pain

Ahhh

I want to live this wild life wild today

[Post-Rit.]

Oh, woo-ooh, woo-ooh

Give me all your love and all your pain

Gon’ live this wild life, wild, today