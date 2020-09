En?gma: Bomaye è il comeback

Il rapper sardo En?gma è tornato con il nuovo potentissimo singolo Bomaye, pubblicato il 25 settembre 2020. Leggi il testo di questa canzone, il cui titolo è una parola utilizzata nella lingua lingala o mangala, parlata nella Repubblica Democratica del Congo.

Il brano è stato scritto dall’interprete e prodotto da Gabriele Deriu, aka Kaizén. Il titolo di questa energica release, dovrebbe significare qualcosa del tipo “Uccidilo”.

Enigma – Bomaye Testo

Boom shakalaka boom boom

Roba nuova

Lo senti dal mio petto (Bam Bam) come suona

La vita mette all’angolo

I sogni che si infrangono

Ho gettato il cuore a terra prima che oltre l’ostacolo (oh)

Mi guardano, ogni sguardo m’esamina

Mentre cercherò risposte tra le tenebre chiavala (Vedi!)

Sei la depressione, muta in cenere l’anima

So che saprò fare ciò che rese celebre l’araba

Risorgerò, ehi boss

Giro come un ninja-robot, Grey Fox

Mi credevi fermo lo so, ai box

La felicità è un po’ come la Scala di Penrose (Oh-oh) [Nota: La scala di Penrose, anche nota come scala infinita o impossibile, è un esempio di illusione ottica. Continua su Wikipedia]

Non sai chi sono, beh, guardami il dorso

Ti mangi il fegato, dammene un morso

Io poeta per davvero

Ciò che scrivo garantisce per me, fermo è come Lefty Ruggiero [Nota: Benjamin Ruggiero, conosciuto anche con i soprannomi di “Lefty”, “Lefty Guns” e “Lefty Two Guns”, è stato un mafioso statunitense soldato della famiglia Bonanno. È molto conosciuto per la sua amicizia con Joe Pistone. Continua su Wikipedia]





[Rit.]

Marcè (Marcè)

E com’è? (E com’è?)

Ho la gente mia che grida: Bomaye

Marcè (Marcè)

E cos’è? (E cos’è?)

Questo suono nella testa: Bomaye

Marcè (Marcè)

E com’è? (E com’è?)

Ho la gente mia che grida: Bomaye

Marcè (Marcè)

E cos’è? (E cos’è?)

Questo suono nella testa!

Bomaye Bomaye, come Ali nello Zaire

Io se torno sui miei passi avrò le scarpe più pulite

Le mie azioni hanno una meta muy alta

Con il cuore in una mano ma i co*lioni nell’altra

Il karma porta i pesi di giorni più tesi

Ma nella psiche mia non entri come agli irlandesi

Baresi tra pareti strette in questa stanza

Sì per amicizia ancora a galla tra frasi di circostanza

Man bassa, rime a vomito

Passi che errare è umano se perseverare è filosofico

Attonito

Se perdiamo noi stessi

L’amore è un mostro che ci ammazza armato di compromessi (Ehi)

Voglio le monete ma del Lin Ching (Ehi)

Guardami negli occhi tipo Chin-Chin (Ehi)

Andrà tutto bene, sì, sì

Il tempo accumula tutto ma sulla sedia di Sing Sing

[Rit.]

Marcè (Marcè)

E com’è? (E com’è?)

Ho la gente mia che grida: Bomaye

Marcè (Marcè)

E cos’è? (E cos’è?)

Questo suono nella testa: Bomaye

Marcè (Marcè)

E com’è? (E com’è?)

Ho la gente mia che grida: Bomaye

Marcè (Marcè)

E cos’è? (E cos’è?)

Questo suono nella testa!

[Outro] [x8]

Bomaye Bomaye