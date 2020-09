TINI & John C – Duele: guarda il video della nuova canzone (con testo e traduzione)

E’ una Tini che soffre per amore quella di Duele, nuovo singolo inciso con la collaborazione del rapper argentino John C, pubblicato il 25 settembre 2020 su Hollywood Records. Ma sarà solo lui la causa delle sofferenze della bella Martina Stoessel?

Leggi il testo e la traduzione in italiano di questa gradevole canzone prodotta da Mauricio Rengifo & Andrés Torres, che ha molto a che vedere con il tango. Il colorato filmato sottostante è stato diretto da Eduardo Casanova.

La melodia campionata corrisponde infatti alla mitica e storica “Cumparsita“, creata tra il 1915 e il 1916 dal musicista uruguaiano Gerardo Matos Rodríguez. Nel 1998, la strumentale è stata proclamata “Inno Culturale e Popolare della Repubblica Orientale dell’Uruguay”, ed è considerata uno dei tanghi più famosi al mondo. Diversi cantanti di tango come Pascual Contursi e Carlos Gardel, hanno in seguito aggiunto testi a questa melodia.

Nella canzone, Martina dice di star male perché il sentimento che prova nei confronti di un ragazzo non viene corrisposto. Lui, dal canto suo, dice più o meno la stessa cosa! Insomma, chi dei due avrà ragione?

Duele Tini Testo

[Ritornello]

Cómo me duele (Cómo me duele)

Que yo lo quiero y no me quiere (Cómo me duele)

Amor de tango nunca muere (Cómo me duele)

Que aunque me duela tanto siempre quiero más (Ay)

[1a Strofa]

Él juega conmigo pero no llama

Me deja esperándolo aquí en mi cama (Mmm)

Ahora ya entiendo su mala fama (Uh)

Pero el que la hace tarde o temprano la paga

Pága-Págame ese beso, quiero ese beso (Ay)

Porque a una mujer no se le hace eso (Uh)

No es que me hagas falta, es que a ti te falta

Mis besitos te hacen falta

[Ritornello]

Cómo me duele (Cómo me duele)

Que yo lo quiero y no me quiere (Cómo me duele)

Amor de tango nunca muere (Cómo me duele)

Que aunque me duela tanto siempre quiero más

[2a Strofa: John C]

Yeah, yeah, yeah

Ya me tiene confundido

Me dijo que me ama pero me ha mentido

Yo sé que me busca cuando siente frío

Su amante en la noche, luego solo amigos, ey

No sé si te acuerdas, en mi cama cuando lento te comía

Son tus besos los que me llevan a viajar

Dame una respuesta, mami, ¿qué pasará? Ey

Nena, me duele pensar

Que tanto te quiero y no me llamarás

Me faltan tus besos en la oscuridad

Ya nada es igual, baby, cuando te vas

Sé que ella es experta, me domina y me tienta (Ah)

Pierdo al amor pero gano la apuesta

Ella me busca y después me niega

Es un amor de tango (Me encanta aunque duela)





[Ritornello: TINI & John C]

Cómo me duele (Cómo me duele)

Que yo lo quiero y no me quiere (Cómo me duele; yo quiero, yo quiero)

Amor de tango nunca muere (Cómo me duele; y no me quiere, no)

Que aunque me duela tanto siempre quiero más

[Refrán]

Cuando me toca siento ay-ay-ay-ay (Ay)

Cuando me mira siento ay-ay-ay-ay

Cuando me besa siento ay-ay-ay-ay

Y me enamoras y te vas, solo te vas (Jajaja)

[Ritornello: TINI & John C]

Cómo me duele (Cómo me duele; okey)

Que yo lo quiero y no me quiere (Cómo me duele; John C, mami; yo quiero, yo quiero)

Amor de tango nunca muere (Cómo me duele; y no me quiere, no; de Argentina pa’l mundo)

Que aunque me duela tanto siempre quiero más, ay (TINI, TINI, TINI)





Autori: Jaycen Joshua, Enrique Maroni, TINI, Andrés Torres, Geradro H. John C, Matos Rodriguez, Pascual Contursi, Piloto Producciones & Mauricio Rengifo.

La traduzione di Duele

Come mi fa male (come fa male)

Che io lo voglio e lui no (come mi fa male)

L’amore per il tango non muore mai (come fa male)

Anche se mi fa così male, non ne ho mai abbastanza (Ay)

Lui gioca con me ma non mi chiama

Mi lascia ad aspettarlo qui nel letto (Mmm)

Ora capisco la sua brutta reputazione (Uh)

Ma chi si comporta così prima o poi la paga

Paga, pagami quel bacio, voglio quel bacio (Ay)

Perché non si fa una cosa del genere a una donna (Uh)

Non è che ho bisogno di te, sei tu ad averne bisogno

Dei miei bacini ne hai bisogno





Come mi fa male (come fa male)

Che io lo voglio e lui no (come mi fa male)

L’amore per il tango non muore mai (come fa male)

Anche se mi fa così male, non ne ho mai abbastanza (Ay)

Sì, sì, sì

Mi ha già confuso

Mi ha detto che mi ama ma mi ha mentito

So che mi cerca quando ha freddo

Suo amante di notte, poi solo amici, ehi

Non so se ricordi, nel mio letto quando lentamente ti divoravo

Sono i tuoi baci a farmi viaggiare

Dammi una risposta, piccola, che farai? Hey

Piccola, mi addolora pensare

Che non mi chiamerai nonostante io ti ami tanto

Mi mancano i tuoi baci al buio

Niente è più lo stesso, piccola, quando te ne vai

So che è un’esperta, mi domina e mi tenta (Ah)

Perdo l’amore ma vinco la scommessa

Lei mi cerca e poi mi rifiuta

È un amore tipo tango (mi piace anche se fa male)

Come mi fa male (come fa male)

Che io lo voglio e lui no (come mi fa male)

L’amore per il tango non muore mai (come fa male, io vorrei, vorrei)

Anche se mi fa così male, non ne ho mai abbastanza (Ay)

Quando mi tocca mi sento ay-ay-ay-ay (Ay)

Quando mi guarda mi sento ay-ay-ay-ay

Quando mi bacia mi sento ay-ay-ay-ay

E mi fai innamorare e te ne vai, te ne vai (Hahaha)

Come mi fa male (come fa male, ok)

Che io lo voglio e lui no (come fa male; John C, bella; lo vorrei, io vorrei)

L’amore per il tango non muore mai (come fa male; e non mi ama, no; dall’Argentina al mondo)

Anche se mi fa così male, non ne ho mai abbastanza, ay (TINI, TINI, TINI)