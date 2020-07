Bastille – What You Gonna Do??? è il nuovo singolo: ascoltalo e leggi il testo

Rilasciato il 31 luglio 2020, What You Gonna Do??? è un singolo della indie pop band britannica Bastille, con la collaborazione del cantautore e chitarrista Graham Coxon, che ha dato il suo contributo come cantante e alla chitarra.

Il brano (il testo e la traduzione in italiano ) è stato scritto da Coxon, Dan Smith e Mark Crew ed è stato così descritto: “Avevamo programmato di fare una pausa quest’anno ma alla fine abbiamo deciso di fare una cosa diversa e speriamo di sorprendervi positivamente. Non appena abbiamo finito la canzone, abbiamo sentito l’urgenza di farla uscire, senza aspettare. Questa per noi fase è un nuovo inizio, è come se ricominciassimo da capo.”

Prodotta da Dan Smith e Mark Crew, la canzone è accompagnata da un suggestivo video ideato e animato da Reza.

Bastille – What You Gonna Do Testo

Download su: Amazon – iTunes

Ooh-ohh

Ooh-ooh

[Str. 1]

Johnny’s on the A-train

Takin’ it the wrong way

Shiny on the surface

Rotten on the inside

[Pre-Rit.]

Shake, rattle, and roll

You got control, got my attention

Make me tap and scroll

You got control, got my attention

[Rit.]

You got us listening

So what you gonna do?

Now, what you gonna do with it?

You got us listening

So what you gonna do?

Now, what you gonna do with it?

[Post-Rit.]

Make me paranoid

Love me, hate me, fill the void

What you gonna do with it?

(Ooh-ooh)

[Str. 2]

Sally’s never outside

Got a screen to hide behind

She says she’s happy on the inside

And got a lot of friends online





[Pre-Rit.]

Shake, rattle, and roll (Shake, rattle, and roll)

You got control, got my attention

Make me tap and scroll (Make me tap and scroll)

You got control, got my attention

[Rit.]

Listening, you got us listening

So what you gonna do with it?

You got us listening

So what you gonna do?

Now, what you gonna do with it?

[Post-Rit.]

Make me paranoid (Ooooh)

Love me, hate me, fill the void

What you gonna do with it?

So who am I? You decide (Ooooh)

Inside out, you read my mind

What you gonna do with it?





What You Gonna Do traduzione

[Str. 1]

Johnny è sull’A-train

Prendendolo nel modo sbagliato

Lucente in apparenza

Marcio dentro

[Pre-Chorus]

Trema, agitati e rotolati [Nota: Shake, Rattle and Roll è un celebre brano rhythm and blues composto da Jesse Stone, accreditato come Charles E. Calhoun, e originariamente interpretato da Joe Turner and His Blues Kings nell’aprile 1954]

Hai il controllo, hai la mia attenzione

Fammi toccare e scrollare

Hai il controllo, hai la mia attenzione





[Rit.] [Nota: qui Dan sembra chiedere a celebrità / influencer di usare le loro piattaforme per diffondere messaggi; in altre parole, “hai milioni di persone che ti ascoltano, cosa hai intenzione di dire?” Dan ha sempre fatto molto attivismo su twitter e ora incoraggia gli altri a fare lo stesso.]

Ci hai fatto ascoltare

Quindi che vuoi fare?

Ora, cosa ci vuoi fare?

Ci hai fatto ascoltare

Quindi che vuoi fare?

Ora, cosa ci vuoi fare?

[Post-Rit.]

Fammi diventare paranoico

Amami, odiami, riempi il vuoto

Che cosa ci vuoi fare?

(Ooh ooh)

[Str. 2]

Sally non è mai fuori

Ha uno schermo dietro cui nascondersi

Dice di essere felice dentro

E ha molti amici online

[Pre-Rit.]

Trema, agitati e rotolati (Trema, agitati e rotolati)

Hai il controllo, hai la mia attenzione

Fammi toccare e scrollare (Fammi toccare e scrollare)

Hai il controllo, hai la mia attenzione

[Rit.]

Ascolta, ci hai fatto ascoltare

Quindi cosa ci vuoi fare?

Ci hai fatto ascoltare

Quindi che vuoi fare?

Ora, cosa ci vuoi fare?

[Post-Rit.]

Fammi diventare paranoico (Ooooh)

Amami, odiami, riempi il vuoto

Che cosa ci vuoi fare??

Allora chi sono io? Decidi tu (Ooooh)

Dentro e fuori, mi leggi nel pensiero

Che cosa ci vuoi fare??