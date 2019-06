Walter Nudo – Keep Shining: video ufficiale, testo e traduzione del singolo

E’ un inno all’amore universale il nuovo nonché terzo singolo in carriera di Walter Nudo, scritto di suo pugno e composto con la collaborazione di Renato Droghetti e Manuel auteri. Il testo e la traduzione in italiano e l’audio del brano, disponibile dal 24 giugno 2019 via San Luca Sound.

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip e le due ischemie che lo avevano colpito in aprile, l’ormai ex attore ha reso disponibile questa gradevole e positiva canzone dal sapore Country, che vuole trasmettere un messaggio di speranza e d’amore.

Il video ufficiale è stato diretto da Francesco Ferri ed è possibile vederlo direttamente nel canale Youtube dell’artista cliccando sull’immagine.

Keep Shining testo e traduzione – Walter Nudo

I’ve been walking by the river since last night

Too many things I’ve got in my mind

I just can’t make now

thinks right

Sto camminando in riva al fiume dalla scorsa notte

Ho troppe cose per la testa

Che non riesco a fare adesso

Ci penso bene

I’ve been trying to write a song

About this world

So unsafe and so confused

Ho cercato di scrivere una canzone

Riguardo a questo mondo

Così pericoloso e confuso

But all the sudden

I need you, I need you, I need you





Ma improvvisamente

Ho bisogno di te, ho bisogno di te, ho bisogno di te

[Ritornello]

Keep shining, baby, over me

Keep shining, baby, can’t you see

So many breakthroughs

We get blessed through this life

Keep shining, baby, over me

Keep shining, baby, can’t you see

Why don’t you drop the pain

‘cause love will guide all this time

Continua a brillare su di me baby

Continua a splendere, baby, non riesci a vedere?

Così tante innovazioni

In questa vita siamo benedetti

Continua a brillare su di me baby

Continua a splendere, baby, non riesci a vedere?

Perché non spazzi via il dolore

Perché l’amore farà da guida per tutto il tempo

I’ve been trying to collect all my straight

But a voice inside of me

Doesn’t want to make that change

But this time we got to be

Oh less attached

And once in life open up

To the things we don’t expect

Ho cercato di raccogliere tutta la mia schiettezza

Ma una voce dentro di me

Non vuole fare quel cambiamento

Ma questa volta dobbiamo essere

Oh meno legati

E per una volta nella vita aprirci

Alle cose che non ci aspettiamo





[Ritornello]

Keep shining, baby, over me

Keep shining, baby, can’t you see

So many breakthroughs

We get blessed through this life

Keep shining, baby, over me

Keep shining, baby, can’t you see

Why don’t you drop the pain

‘cause love will guide all this time

I feel so insicure

In this world so unsure

But baby now

I’ve got you

Mi sento così insicuro

In questo mondo così insicuro

Ma baby adesso

Ho te





Ascolta su: