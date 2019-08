VMonster – Ind O Local: video ufficiale e testo della nuova canzone

Ind O Local è una nuova canzone del rapper napoletano VMonster, prodotta da Me3o beats, il cui video diretto da Vincenzo Buonavolta, è disponibile dal 31 luglio 2019.

Al momento è possibile ascoltare questo pezzo solo tramite il filmato. Per accedere cliccate sull’immagine. Qui il testo e la traduzione in italiano.

Ind O Local testo e traduzione — VMonster

E vann a vient, so bandier, mm

Ij facc fuoc e sto seren, eh

Me tagg rint e storie a sera, ah

Sta cu me e dic ca nun te vulev, eheh

Arrobb ‘o munn ‘nta na man (‘nta na man)

E si s’annammor ‘o core c’ho regal

Ess ca me ric “Nun si comm e l’at”

Facimm ammor fort comm a duij amant.

E vanno a vento sono bandiere

io faccio fuoco e sto sereno

mi taggo dentro le storie la sera

sta con me e dice che a te non ti voleva

ruba il mondo in una mano

e se si innamora il cuore ce lo regalo

e se mi dice “non sei come gli altri”

facciamo l’amore forte come due amanti.





[x2]

E stapp ‘int ‘o local a sera (a sera)

Ij vac fort e nun e vec (nun e vec)

Guard che burdell ‘int ‘o privè (‘int ‘o privè prìvé)

Ess staser ball sul cu me (sul cu me)

E stappo nel locale la sera

io vado forte e non li vedo

guarda che casino nel privé

e se stasera balli solo con me.

Ric, ric ij mor, mor e tu nun o diciv ca nun era cos e ij ca ce prov ancor

E tu me ric ca nuij simm n’ata storia

Simm ossessionat e nuij, ce spartimm ‘o stess core

Scinn, stong ca moto (ca moto)

‘Mpennamm, ric “Sfidamm a mort” (Sfidamm a mort)

E ce vulimm scinn ‘tta fort (‘tta fort)

Tu ca vai pazz pe firm e pa mod (pa mod).





Dici, dici, muore, muore e tu me lo dicevi che non era cosa e io che ci provo ancora

e tu mi dici che noi siamo un’altra storia

siamo ossessionati di noi ci dividiamo lo stesso cuore

scendi sto con la moto

impenniamo, dici “sfidiamo la morte”

e ci vogliamo scendi tutta forte

tu che vai pazza per le firme e per la moda.

[x2]

E stapp ‘int ‘o local a sera (a sera)

Ij vac fort e nun e vec (nun e vec)

Guard che burdell ‘int ‘o privè (‘int ‘o privè prìvé)

Ess staser ball sul cu me (sul cu me)