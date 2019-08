VMonster – Fammi Girare Il Mondo: video ufficiale e testo del nuovo brano

Fammi Girare Il Mondo è un nuovo brano del rapper partenopeo VMonster, il cui video ufficiale diretto da Vincenzo Buonavolta, è disponibile dal 31 luglio 2019.

In questa canzone prodotta da Me3o beats, che al momento è possibile ascoltare solo attraverso il filmato, il rapper mette da parte il dialetto e canta in italiano. Qui il testo completo.

Fammi Girare Il Mondo testo — VMonster

Lei che mi dice “cosa vuoi da questo mondo?”

Io le rispondo voglio che il meglio sia nostro

Volevo tutto e volevo un posto

E se somiglia a un altro é perché é figlio nostro

Gridano “mostro” per le strade (eeeh)

Sorriso sopra il viso di mia madre (eh)

E se ripenso a quando non c’era mio padre

E se ripenso a quando tutto andava male (andava male)





[x2]

Ma non ci penso no no (no no, no no)

E non ha senso no no (no no, no no)

Portami dove non so (non so, non so)

Fammi girare il mondo (il mondo) ye ye

Dicevano credici

Altre volte frá amati

E se non rispondo richiamami e

Dicevano siediti, per paura

Io leone, senza paura

Tu ca**one della giungla

Lascio ossa, barracuda

Lei che si fida

Con me nel letto nuda

Muovo le sue forme senza chiedere scusa

Ed oggi 100 ma nel cuore una, eh

Dalla stanza d’hotel vedo la luna, eh





[x2]

Ma non ci penso no no (no no)

E non ha senso no no (no no)

Portami dove non so (non so)

Fammi girare il mondo (il mondo) ye