Pino Franzese – Tu me piace: video ufficiale e testo

Pino Franzese è un emergente cantante napoletano e Tu me piace è il suo contagioso singolo, disponibile ovunque dal 17 giugno 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video diretto da Kekko Danza & Ciro Grieco.

Questa canzone decisamente virale e adatta all’estate, stagione in cui nascono gli amori, è stata scritta dallo stesso Francesco Franzese e composta da Gaetano Arienzo. Nel festoso filmato, vediamo il cantante spassarsela con tre formose ragazze in una barca. Chissà quanti di voi vorrebbero essere al suo posto…

Pino Franzese – Tu me piace testo e traduzione

[Strofa 1]

QUANDO TE VECO ‘E PASSA’

A ME SE BLOCCA ‘STU CORE E NUN RIESCO A PARLA’

TU NUN ME CRIDE PECCHE PIENSE CA JE TE SFOTTO

MA NUN PUO’ SAPE’

CA JE TE VOGLIO TI AMO

TU SI’ CHELLA CA JE VOGLIO ‘NZIEME A ME

Quando ti vedo passare

mi si blocca il battito di questo cuore e non riesco a parlare

tu non mi credi perché pensi che ti prendo in giro

ma non puoi sapere

che io ti voglio, ti amo

tu sei quella con cui voglio stare.





[Ritornello]

TU ME PIACE

SARANNO L’UOCCHIE TUOJE CA NUN ME FANNO TRUVA’ PACE

SARA’ STA’ VOCCA ROSSA CA SI ‘A VASO E’ TUTTO COSA

JE TE VOGLIO NUN ‘NVENTA’ CCHIU’ SCUSE

DUJE MINUTI E T’ACCUMPAGNO A CASA

NUN TE VOGLIO SULO DINT’ ‘O LIETTO

‘O VUO’ CAPI’ CA TU ME PIACE

QUANDO ME GUARDE E RIDE PARE CA ME MIETTE ‘N CROCE

PECCHE’ TU NUN ME CRIDE CA JE ‘E TE SO’ ASSAJE GELUSO

QUANDO SCINNE E NUN SACCIO ADDO’ VAJE

CHISTU CORE TU ‘O MIETTE DINT’ E GUAJE

PURE ‘E NOTTE TE TROVO DINT’ E SUONNE ‘NZIEME A ME

TUTTA SPUGLIATA

Tu mi piaci

saranno i tuoi occhi che non mi fanno trovar pace

saranno queste labbra rosse che se io le bacio tocco il cielo

io ti voglio, non inventare più scuse

due minuti e ti accompagno a casa

non ti voglio solo a letto

lo vuoi capire che tu mi piaci?

quando mi guardi e ridi sembra che mi metti in croce

perché tu non mi credi che sono molto geloso di te

quando scendi e non so dove vai

questo cuore lo metti nei guai

pure la notte ti trovo nei sogni insieme a me

tutta nuda.

[Strofa 2]

NUN TE VULESSE PENSA’

MA TU SI ASSAJE CCHIU’ FORTE E NUN TE SACCIO ODIA’

QUANDO ME CACCE ACCUSSI’ T’ACCERESSE T”O GIURO

E ME SENTO ‘E MURI’

MA TU SI’ BELLA SI’ CHELLA

SI’ TU CHE MANCHE DINT’ ‘A VITA MIA





Non vorrei pensare a te

ma tu sei molto più forte e non riesco a odiarti

quando mi cacci in questo modo ti giuro che ti ucciderei

e mi sento morire

ma tu sei bella, sei quella giusta

sei tu che manchi nella mia vita.

