Vinicio Capossela duetta con Young Signorino in +Peste: audio, video e testo

+Peste è un singolo che vede duettare il cantautore Vinicio Capossela e il rapper Young Signorino, che hanno dato vita a questa bizzarra quanto inimmaginabile collaborazione, rilasciata ovunque il 17 gennaio 2020.

Il testo e l’audio della nuova versione del brano La Peste, terza traccia (dedicata al tema dell’odio in rete, delle fake news e dello squadrismo virtuale) racchiusa nell’undicesimo album in studio Ballate per Uomini e Bestie, pubblicata il 17 maggio 2019.

Per questa rivisitazione, Capossela ha lasciato totale libertà sia al suo producer FiloQ che al rapper, che sono riusciti a trasformare la track, che rispetto all’originale conserva soltanto alcune parti vocali. Sicuramente l’ascoltatore resterà a bocca aperta.

Nella canzone, la peste è questa era digitale, l’odio nel web, la diffamazione, le notizie false che si diffondono viralmente tramite i social network. Su Repubblica, è possibile vedere il video e leggere un articolo più dettagliato, con l’intervista a Vinicio.

Più Peste testo

[V. C.]

È arrivata prima che cadessero nazioni

Corre nella rete, è sangue, è orgia, è fornicazione

Individualista e collettiva

Infetta di rabbia e di saliva attacca dentro il discernimento

Abbassati sullo schermo

[Y. S.]

Ok

Pestami ma non muoio

Cambio schermo, cambio gioco, cambio corpo

Cambia mentalità

Cambia età, non c’è età, non ne ha

(cambio)

Ormai online

Non toglierai

Ridono sopra la tua privacy

Dicono che hai detto di si

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

Ok

Uhuh





[V. C.]

Che venga la peste e liberi il divieto

Che venga la la peste, arda nella sete

Disconnessi al mondo, connessi nella rete

[Y. S.]

Potere pubblicare appena tu vai via da li

Segnalare la tua arma

Dicono ti rende debole di usarla

Sociale senza social, questa è la cura

[V. C.]

La meravigliosa peste (cura, cura)

Che libera barbarie all’aria

Che libera il tremendo dentro

Dentro ognuno ad uno ad uno

La peste virale che libera e fa uguali

Che libera e fa uguali

[Y. S.]

La peste dentro di me, dentro di noi





[V. C.]

Money’s calling

Rolling, scrolling

Ti prendi l’influencer

Is calling nella peste

La meravigliosa peste

Che libera il bubbone

Tutti in polluzione

Vengo sullo schermo, schizza e rolla

Porno revenge, everybody’s strange

Trojan, foodporn

Pubblico e ricatto la festa del monatto

E stai facendo il video brava, brava

Ti taggo e ti sputtano

Fino a che ti ammazzi

Selfie servi

Selfie servi

La peste è nella vita, commenta e condividi

Eins zwei like

Eins zwei like

Non risparmia Papi e reggenti

Sovrani e presidenti

Eins zwei like

Eins zwei like

La governance mondiale

Il popolo brutale

Eins zwei like

Eins zwei like

[Y. S.]

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica

La cura non è l’aspirina

Crea il tuo clima, resta in cima (cima cima cima cima)





