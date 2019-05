Vinicio Capossela – “Ballate per Uomini e Bestie” nuovo album in uscita: titoli delle canzoni e info

Ballate per Uomini e Bestie è il nuovo nonché undicesimo album in studio di Vinicio Capossela, rilasciato il 17 maggio 2019 via La Cùpa con distribuzione di Warner Music. I titoli delle canzoni.

Definito “un cantico per tutte le creature, per la molteplicità, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura“, il disco racchiude un totale di 14 nuove canzoni scritte di suo pugno, tra le quali spicca il primo singolo estratto Il povero Cristo, disponibile dallo scorso 17 aprile.

La violenza, la corruzione del linguaggio, il fanatismo religioso, il saccheggio della natura e il neoliberismo, sono le “pestilenze” della nostra società e in questo atteso progetto, il cantautore e polistrumentista guarda proprio tutte queste problematiche della società moderna, travolta da una dominante tecnologia che ha letteralmente stravolto le nostre vite.

L’album è disponibile nel classico CD, in doppio vinile 180 gr. e in download digitale.





Ballate per Uomini e Bestie tracklist (Vinicio Capossela album 2019)

CD

Uro 5:05 Il povero Cristo 4:49 [Video Ufficiale] La peste 4:26 Danza macabra 4:32 Il testamento del porco 5:57 Ballata del carcere di Reading 6:26 Nuove tentazioni di Sant’Antonio 5:06 La belle dame sans merci 5:28 Perfetta Letizia 5:45 I musicanti di Brema 4:28 Le loup garou 6:48 La giraffa di Imola 5:38 Di città in città (… e porta l’orso) 5:38 La lumaca 5:53

Queste sono ballate per uomini e bestie, nate in tempo di rinnovate pestilenze. Ballate nate per obliare la peste, finiscono per farne materia del canto, che è un modo di fortificare anticorpi… V. Capossela.

Vinile

Disco 1

Uro Il povero Cristo La peste 4:26 Danza macabra Il testamento del porco Ballata del carcere di Reading Nuove tentazioni di Sant’Antonio

Disco 2

La belle dame sans merci Perfetta Letizia I musicanti di Brema Le loup garou La giraffa di Imola Di città in città (… e porta l’orso) La Lumaca

E’ un cantico per le creature e in quanto tale è compassionevole, è un andare oltre il sé, per accorgersi che ci sono anche altre creature oltre gli uomini. Un disco molto caritatevole, ma per esserlo bisogna guardare con onestà alla propria condizione e vederla nella sua nudità. Vedere quanto l’uomo è incapace di applicare la buona novella. Vinicio Capossela.