Villabanks – El Puto Mundo: informazioni e titoli delle canzoni nel nuovo album

Da mercoledì 30 settembre 2020 è disponibile in digitale El Puto Mundo, terzo album del rapper ventenne rapper milanese Villabanks, che arriva a dieci mesi di distanza Quanto Manca e ad un anno esatto da Non lo so, primi due suoi progetti discografici. I titoli delle canzoni.

Sono undici le tracce racchiuse nel disco, out per Virgin Records / Universal Music Italia, tra le quali Zero Amour e Plastica, che ne hanno anticipato la release, mentre gli ospiti sono solo due, nello specifico Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical (prima collaborazione tra i due), e il rapper salernitano Capo Plaza.

L’album è principalmente stato prodotto dalla coppia composta da Reizon & Linch. Gli altri producers sono Diego Alberton, Fri2, YD e soprattutto Tommaso Colliva, premiato ai Grammy Awards. Quest’ultimo ha mixato e masterizzato l’intero album, oltre ad essere stato additional producer dei due citati primi due anticipi del progetto.

El puto mundo rappresenta l’universo musicale di questo giovane artista classe 2000 che, influenzato dai luoghi in cui ha vissuto durante l’adolescenza (Italia, Parigi, Palma de Maiorca, New York), nelle undici tracks di questo terzo lavoro, ha deciso di parlare di tematiche come diversità, amicizia, amore e sessualità.





El Puto Mundo tracklist (Villabanks album 2020)

Lo trovi su Amazon: Download

Vasca Di Squali 3:25 [Prodotta da: Linch & Reizon] Cocktail 2:30 [Prodotta da: Diego Alberton] Pasticche [feat. Capo Plaza] 3:16 [Prodotta da: Linch & Reizon] Summer Drip 1:51 [Prodotta da: Fri2 & Linch] Plastica 2:21 [Prodotta da: Tommaso Colliva, Linch & Reizon] Interludio – Come Ti Ho Persa 1:56 [Prodotta da: Linch & Reizon] Zero Amour 3:50 [Prodotta da: Tommaso Colliva, Linch & Reizon] Succo Di Bimbi 2:12 [Prodotta da: Linch] Todo 2:36 [Prodotta da: Linch & Reizon] El Puto Mundo 2:55 [Prodotta da: Linch & Reizon] Outro 0:25 [Prodotta da: Linch & Reizon]