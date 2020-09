Ascolta “Seduto sulla Luna” di Renato Zero (da brividi) + testo

Seduto sulla Luna, canzone di Renato Zero inserita nell’album Zerosettanta (Volumetre) come dodicesima ed ultima traccia, è un brano che fa veramente venire i brividi, una nuova poesia che non può che essere apprezzata dai milioni di fan che il cantautore si è costruito in una carriera quasi cinquantennale costernata da successi.

Leggi il testo di questo brano, che chiude il primo volume al momento reso disponibile, di questa scoppiettante nuova era discografica, iniziata con L’angelo ferito, primo tassello di questo terzo volume, disponibile ovunque da venerdì 25 settembre 2020.

Gli appassionati dell’arte di questo gigante della musica italiana, non possono che essere felici dell’uscita di questa prima parte del progetto, prodotto da Numa Phil & Palmer e disponibile in tutti i negozi dal 30 settembre 2020. Ecco le 12 tracks:

Il linguaggio della Terra L’angelo ferito Come fai Poca vita Stai giù Più amore Chiedi scusa È l’età Innamorato di me Sognando sognando Gli ultimi Seduto sulla Luna

Renato Zero – Seduto sulla Luna Testo

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music





[Strofa 1]

Ho bisogno di parlare con qualcuno…

ascoltami

forse un vero amore io… non l’ho vissuto mai

mi fa compagnia… la solitudine

e qualche amico in transito… se c’è

le parole giocano… a nascondersi

nel silenzio non le trovo più

sai, non è leggera… questa musica

che a volte mi ferisce

ma dopo mi guarisce

e allora

[Ritornello]

Suona e suona per me

un pianoforte che suona da sè

perchè lui sa a cosa sto pensando

sa che rido… mentre sto piangendo

suona e suona per me

anche l’orchestra più bella che c’è

per un Pierrot che sta seduto sulla Luna

mentre la Terra si allontana

che quasi quasi non si vede

non si vede più

[Strofa 2]

Ho vissuto tante vite… qualche volta futili

ha deciso quasi sempre la fatalità

chi non mi abbandona è questa musica

che a volte mi ferisce

ma dopo mi guarisce

e allora

[Ritornello]

Suona e suona per me

un pianoforte che suona da sè

perchè lui sa… a cosa sto pensando

sa che rido… mentre… sto piangendo

suona e suona per me

anche l’orchestra più bella che c’è

per un Pierrot che sta seduto sulla Luna

mentre la Terra si allontana

che quasi quasi non si vede

non si vede





[Ponte Strumentale]

[Outro]

Suona e suona per me

anche l’orchestra più bella che c’è

per un Pierrot che sta seduto sulla Luna

e piano piano si abbandona

finchè il rumore del mattino non lo sveglierà