Niko Pandetta & Gué Pequeno – Glock e diamanti: audio e testo della canzone

Leggi il testo di Glock e diamanti, terza traccia inserita in Revenge, album di Niko Pandetta disponibile dal 1 ottobre 2020, a un mese e mezzo da Omnia e a 5 mesi dall’EP Wow.

Il cantante neomelodico e trapper, e il celebre rapper milanese, per la prima volta insieme in questa gradevole canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Giuseppe Giocondo, in arte TempoXso, che ha anche curato la produzione.

Dal punto di vista del significato, in questo pezzo si parla principalmente di sofferenze per amore, ma anche di soldi, gioielli, beni di lusso e naturalmente, come da titolo, armi.

Testo Glock e diamanti di Niko Pandetta e Gué Pequeno

Giur, vulev sul a te, sulament a te

Però sta vida loca è bell e stong alla mercé

Currenn dint a na Mercedes vetri fumè

Pur si vac troppo fort vuoi veni cu ‘mme

Ma tanti cos nun e saj, no, tu nun e saj

Dint a nuttata scur nuje fujenn dint’a sti guai

Dint a nuttata scur nuje fujenn dint’a sti guai

Sulla mia guancia il tuo rossetto

In tasca c’ho una Click

E c guardamm dint a l’uocchie però stamm accort

E vogli dic a verità nata vot ancor

Tropp busci comm ferit apert dint o cor

P te sta vita mia blagliat è comm a n’ossession

P me st’ammor malat, ti giur, è malammore

Ma nuje si stamm luntan e tu o saij buon pecché

E t vuless diman semp vicin a me

Si nun c stai a colp è sul a mij

Gli sbagli sono tanti

Ho fatto una rapina e ti regalerò i diamanti

To giur, chesta ser t vogl sentì

E si m sent sul prov a te chiammà

Ma tu nun me rispunnd, allora lass stà

To giur, chesta ser t vogl sentì





Proiettili e cuori infranti

In testa solo i contanti

La Glock e i diamanti, ya

[Pequeno]

A 250 su costiera amalfitana

Il mio cuore come il motore del Bentley scalpitava

Non ti tolgo dalla mente

Ci lasciamo lasciati ingiustamente come i carcerati

Vorrei che mi rivalutassi come un Rolex Pepsi

Non basterebbe che ti scrivessi anche mille pezzi

Potremmo fare shopping senza guardare i prezzi

Non sono un santo ma a Santorini sul mare in jet ski

Ti feci una promessa

La G è stampata sopra ogni panetta

Sono vero sulla traccia in faccia, fra’, come Pandetta

Fan*ulo una Beretta

Ho una Glock per fare il colpo e poi portarti in vetta

Ma nuje si stamm luntan e tu o saij buon pecché

E t vuless diman semp vicin a me

Si nun c stai a colp è sul a mij

Gli sbagli sono tanti

Ho fatto una rapina e ti regalerò i diamanti





E si m sent sul prov a te chiammà

Ma tu nun me rispunnd, allora lass stà

To giur, chesta ser t vogl sentì

Proiettili e cuori infranti

In testa solo i contanti

La Glock e i diamanti, ya

La Glock e i diamanti, ya

La Glock e i diamanti, ya