Dj Shorty & Miami – Vida Nueva: audio e testo della contagiosa canzone

Il nuovo singolo di Dj Shorty battezzato Vida Nueva, è un irresistibile inno all’estate e al divertimento, che fa venir voglia di ballare e di divertirsi come si faceva un tempo. Rilasciato il 7 maggio 2021 per Planet Records, il brano nasce dall’unione con i Miami, un vero e proprio collettivo artistico itinerante.

Leggi il testo e ascolta l’allegra e festosa canzone di Francesco Sortino, alias Shorty (Official Dj di radio M2O e Dj Di Albertino per Radio Deejay per diversi anni, protagonista delle hit “Ella Baila Reggaeton”, “Madrugada”, “Canta Canta” e “Shake Senora“), disponibile nelle versioni italian e spanish.

Testo Vida Nueva (Italian Version) di Dj Shorty & Miami

Vida nueva

Musica sotto le stelle

Luna piena

Questa notte voglio uscire di galera

Vamo’ per la pa’ fuera

A Miami tu y yo

Quiero una vida nueva

Musica sotto le stelle

Luna piena

Questa notte voglio uscire di galera

Esta fiesta ta’ buena

Sudano fino a Ballarò

Quiero una vida ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ye-eh

Quiero una vida ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ye-eh

Quiero una





Vida nueva

L’odore della sera

Lei già girata di schiena

Lei non chiede niente

Donna indipendente

E lo vale la festa esta buena

Baila conmigo (nede?)

Sciogli quelle catene

Voglio un’ora d’aria

Tu sei una sicaria

Ma resistere non mi conviene

Il tuo viso todo dominicana

Questo fuoco è della colombiana

Naturale cómo giamaicana

Fai l’amore come l’italiana

Questa vita corrida, eh

E Miami mi vida

E tutto assieme a te

Vida nueva

Musica sotto le stelle

Luna piena

Questa notte voglio uscire di galera

Vamo’ per la pa’ fuera

A Miami tu y yo

Quiero una vida nueva

Musica sotto le stelle

Luna piena

Questa notte voglio uscire di galera

Esta fiesta ta’ buena

Sudano fino a Ballarò

Quiero una

Vida nueva

Tanto que quiera

Perros in terra

Vamo’ pa’ fuera

Dile a tu amiga

Loca bandita

Vive la vida

‘Tamo’ candela

Ehi

Toda mi gente de aquí para allá

Ratatatatatata

Verano que arriba locura total

Ratatatatatata

Sente’ mi flow latino, baby

Soy l’arena de (traigo boom?)

Ven conmigo que estamo’ ready

Mueve pum-pum-pum-pum-pum-pum

Quiero que

Tengo mi ? e vamo’ pa’ fuera

Baila conmigo esta vida nueva

Quiero una vida ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ye-eh

Quiero una vida ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ey-ye-eh

Quiero una

Vida nueva

