DJ Shorty & El Micha – Shake Señora: video, testo e traduzione della contagiosa canzone

Francesco Sortino, in arte Dj Shorty, e il rapper cubano El Micha, hanno unito le forze nel nuovo contagioso singolo Shake Señora, rilasciato l’8 maggio 2020 per Planet Records. Leggi il testo e la traduzione in italiano.

Scritta dai due artisti con la collaborazione di Reyes Pozo Felixandro, e prodotta da Shorty, la nuova allegra e ballabile canzone (ascoltala e guarda il video) ci trasporta in spensierate atmosfere che solo la calda stagione può trasmettere, facendoci dimenticare il bruttissimo periodo non ancora definitivamente terminato.

Si tratta di una traccia reggaeton decisamente catchy, ideata da Francesco che ha tratto ispirazione dal film Beetlejuice di Tim Burton, uno dei preferiti dell’artista, nello specifico da una scena in cui Winona Ryder e Michael Keaton ballano sulle note di “Jump in the line” di Harry Belafonte.

Il producer ha rivisitato quella canzone in chiave Latin/Reggaeton/Urban, che ormai caratterizza le sue produzioni, e il risultato è a parer mio più che apprezzabile. Il resto lo fa il simpatico Sierra Miranda Michael Fernando, aka El Micha, importante artista che in carriera ha collaborato con artisti del calibro di Pitbull, Enrique Iglesias, Farruko e il nostro Gué Pequeno. Siate onesti, ascoltandola non vi vien voglia di ballare e divertirvi?

Testo di Shake Señora

[Intro]

Micha

DJ Shorty

Ferrante, Osmany Espinosa

Esta es otra cosa!

Uah, aja, tú sabes

[Coro]

Shake, shake, shake señora

Que rico lo baila

Shake, shake, shake señora

No pare ‘e bailar (Ajá)

Woh, woh, woh, señora

Que rico lo baila

Woh, woh, woh, señora

No pare ‘e bailar (Micha)

Aja

Paraparapara

Bambamparapa

Barabarabaramba

Bambamparapa

Barabarampara

Bambamparampa

[Verso]

Oye, baila bella, agita la tela

No te preocupes, la cintura no coje candela (No)

Bátelo y échale azuca’ y canela

Y vamo’ a gozarlo y bailarlo como lo hacia la abuela (Wuh)

Es que le puse reggaeton, sal y limón (Aja)

Esto quedó pa’ show de televisión (Ah)

Cuba con Italia, haciendo la conexión

Lo dema’, lo puse yo pa’ que sienta’ la presión (Uah)

[Coro]

Shake, shake, shake señora

Que rico lo baila

Shake, shake, shake señora

No pare ‘e bailar (Ajá)

Woh, woh, woh, señora

Que rico lo baila (Ajá)

Woh, woh, woh, señora

No pare ‘e bailar (DJ Shorty)

[Puente]

Señora, señora, señora (Da-da-da-dale guitarra)

Rico, rico, pa’ que baile la italiana (Ajá)

Como ella quiera, como le dé la gana

Con un pie en la puerta, la mano en la ventana

Que si lo mueve rico, me la llevo pa’ la Havana

Ey, yo tengo el control del party, party

Tú ere’ mi lady y yo soy tu daddy

Pa’ llevarte conmigo, no me hace falta Ferrari

Porque yo te doy perreo de Milano a Bari

[Coro]

Shake, shake, shake señora

Que rico lo baila

Shake, shake, shake señora

No pare e’ bailar (Ajá)

Woh, woh, woh, señora

Que rico lo baila (Shake your body)

Woh, woh, woh, señora

No pare e’ bailar (DJ Shorty)





[Outro]

Llegó El Micha

Llegó El Cubano

Como siempre, metiendo las dos piernas y las dos manos estamos

Pa’ la’ italiana’, pa’ lo’ italiano’

Jaja, tu sabe’ como e’

Señora, señora, señora





La traduzione di Shake Senora

[Intro]

Micha

DJ Shorty

Ferrante, Osmany Espinosa

Questa è un’altra cosa!

Uah, aha, insomma

[Coro]

Scuotilo, scuotilo, scuotilo signora

Che lo balla bene

Scuotilo, scuotilo, scuotilo signora

Non smettere di ballare

Woh, woh, woh, signora

Che lo balla bene

Woh, woh, woh, signora

Non smettere di ballare (Micha)

Aja

Paraparapara

Bambamparapa

Barabarabaramba

Bambamparapa

Barabarampara

Bambamparampa

[Verse]

Ehi, balla per me, agita il tessuto

Non ti preoccupare, i fianchi non prendono fuoco (No)

Scuotilo e aggiungigli zucchero e cannella

E godiamocelo e balliamolo come faceva la nonna (Wuh)

E’ che le ho messo il reggaeton, sale e limone (Aja)

Questo è per lo spettacolo televisivo (Ah)

Cuba con l’Italia, stabilendo la connessione

Il resto, l’ho messo io per farti sentire la pressione (Uah)

[Coro]

Scuotilo, scuotilo, scuotilo signora

Che lo balla bene

Scuotilo, scuotilo, scuotilo signora

Non smettere di ballare

Woh, woh, woh, signora

Che lo balla bene

Woh, woh, woh, signora

Non smettere di ballare (DJ Shorty)





[Ponte]

Signora, signora, signora (Da-da-da-dai chitarra)

Buono, buono, affinché l’italiana balli (uh-huh)

Come lei vuole, come le pare

Con un piede sulla porta, la mano sulla finestra

Che se lo muove bene, me la porto a L’Avana

Ehi, io ho il controllo della festa, festa

Tu sei la mia signora e io sono il tuo papino

Per portarti con me, non ho bisogno della Ferrari

Perché ti faccio twerkare da Milano a Bari

[Coro]

Scuotilo, scuotilo, scuotilo signora

Che lo balla bene

Scuotilo, scuotilo, scuotilo signora

Non smettere di ballare

Woh, woh, woh, signora

Che lo balla bene (muovi il tuo corpo)

Woh, woh, woh, signora

Non smettere di ballare (DJ Shorty)

[Outro]

E’ arrivato El Micha

E’ arrivato il cubano

Come sempre, mettendo entrambe le gambe e entrambe le mani

Per le italiane, per gli italiani

Haha, lo sai come’è

Signora, signora, signora

