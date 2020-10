J-AX & Mr. Rain in duetto nel singolo “Via Di Qua”: audio e testo

Rilasciato il 9 ottobre 2020 su EPic / Sony, Via Di qua (il testo) è un singolo frutto della collaborazione tra i rapper J-AX e Mr.Rain, che hanno dato vita a un meraviglioso e intenso duetto in quella che potrebbe tranquillamente divenire una delle hit autunnali.

E’ a parer mio niente male la nuova canzone di questi due artisti che vengono da alcuni successi: il pluripremiato e pioniere del rap J-AX, si è goduto infatti uno dei tanti tormentoni sfornati in carriera, vale a dire Una Voglia Assurda, una delle colonne sonore di un’estate ormai alle porte. L’abile Mattia Balardi, in arte Mr. Rain, è invece reduce dai successi di Fiori Di Chernobyl e di 9.3.

Ora questi due amati artisti hanno unito le forze in questa release, scritta con la collaborazione di Antonio Dimartino e Matteo Mobrici e composta da Riccardo Garifo e Federico Nardelli, uno dei produttori più in voga del momento, che tra i suoi lavori, vanta la produzione di Start, ultima fatica discografica di Ligabue.

Via Di Qua è una significativa canzone che dà voce a chi non si allinea alle regole imposte dalla società moderna. In essa, i due rapper hanno dato vita a un dialogo tra due generazioni diverse, che lascia trasparire una gran voglia di combattere contro un mondo cinico e prepotente nei confronti della sensibilità e delle inclinazioni di ogni singolo individuo, contro un mondo che con le sue regole ci imprigiona e non lascia spazio alla libertà di espressione personale. Da qui il titolo del brano, perché per i protagonisti l’unica soluzione è scappare.

Testo Via Di Qua J-AX

[1a Strofa: Mr. Rain]

Io non penso mai

alla mia vita tra vent’anni e sento

di non sapere nemmeno dove sia adesso

mi guarderò allo specchio ma sarò diverso

siamo la somma degli errori che abbiamo commesso

da bambini impari a odiare chi ti ha fatto male

credi che ferirlo sia l’unica soluzione

ma è quando cresci e diventi grande

che impari a perdonare chi prima ti ha spezzato il cuore





[Pre-Ritornello: Mr.Rain]

Il primo amore dura quanto una stella candente

non dura tutta la vita, ma la cambia per sempre

ma crescendo poi capisci che ogni volta è sempre peggio della precedente

[Ritornello: insieme]

E nei momenti peggiori

c’è sempre qualcuno che parla

qualcuno che ti viene a dire cosa devi fare, che devi mangiare

e solo nei momenti peggiori

c’è sempre chi fa una domanda

qualcuno che non riesce a capire

che hai voglia di urlare più che di parlare

e allora sai che c’è

vado, vado, vado, vado via di qua

e allora sai che c’è

vado, vado, vado, vado via da chi pensa di insegnarmi a vivere-e-e

[2a Strofa: J-AX]

Non pensi mai a cosa è giusto quando hai vent’anni

fumi e bevi, tanto c’hai la vita davanti

cos’è l’impegno non lo sai, tanto qua non sbatti

vuoi la rivoluzione, si, ma fatta dagli altri

papà si chiede dov’è che ha sbagliato

e mamma che non dorme anche se ti sogna sistemato

non li puoi sentire, alzi le cuffie col volume a 100

e non li puoi vedere, quindi fissi uno schermo

[Pre-Ritornello: J-AX]

Il primo amore arriva quando meno te lo aspetti

è come febbre che fa gli anticorpi ma ti lascia a pezzi

li a contare i tuoi difetti

con lo schifo per il cibo e l’odio per gli specchi

[Ritornello: insieme]

E nei momenti peggiori

c’è sempre qualcuno che parla

qualcuno che ti viene a dire cosa devi fare, che devi mangiare

e solo nei momenti peggiori

c’è sempre chi fa una domanda

qualcuno che non riesce a capire

che hai voglia di urlare più che di parlare

e allora sai che c’è

vado, vado, vado, vado via di qua

e allora sai che c’è

vado, vado, vado, vado via da chi pensa di insegnarmi a vivere-e-e





[Ponte: insieme]

Il primo amore non dura una vita intera ma ti cambia la vita per sempre (per sempre, per sempre)

quando ti stanchi di odiare capisci che perdonare è la cosa che ti difende

spesso viviamo rinchiusi nel nostro passato dimenticandoci il presente

certi errori li rifarò ancora, questo è il bello di crescere

ma forse è quello che mi serve

[Pre-Ritornello: J-AX]

Vado, vado, vado, vado via di qua

e allora sai che c’è

vado vado vado, vado via di qua

[Ritornello: insieme]

E nei momenti peggiori

c’è sempre qualcuno che parla

qualcuno che ti viene a dire cosa devi fare, che devi mangiare

e solo nei momenti peggiori

c’è sempre chi fa una domanda

qualcuno che non riesce a capire

che hai voglia di urlare più che di parlare

e allora sai che c’è

vado, vado, vado, vado via di qua

e allora sai che c’è

vado, vado, vado, vado via da chi pensa di insegnarmi a vivere-e-e