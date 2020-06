Mr. Rain – 9.3: ascolta il nuovo singolo (testo)

Rilasciato il 12 giugno 2020 per Atlantic / Warner Music Italy, 9.3 è un singolo del rapper e produttore bresciano Mr. Rain, scritto con la collaborazione di Mario Apuzzo e prodotto insieme a Gianluca Franco.

Leggi il testo e ascolta la nuova interessante canzone, una meravigliosa poesia che arriva mentre la sua ultima bellissima e fortunata release Fiori Di Chernobyl, certificata Disco d’Oro, continua ad andare fortissimo.

Il significato di 9.3

Come nel precedente brano, anche 9.3 parla di un amore finito che ha un effetto devastante sul protagonista, come una fortissima scossa di terremoto che distrugge ogni cosa. Potremmo insomma dire che la nuova track racconti quel che è avvenuto prima di “Fiori di Chernobyl”, con l’artista che indaga nella profondità dei sentimenti, che evidentemente prova ancora per questa persona, “epicentro del suo terremoto”, che non riesce proprio a dimenticare, in special modo perché era diversa dagli altri e quindi difficilmente rimpiazzabile. Allo stesso tempo è consapevole del fatto che bisogna guardare avanti, con la speranza che un giorno ne troverà un’altra, che sotto certi aspetti somigli all’ormai ex fiamma.

Mr Rain – 9.3 testo

Mi è bastato soltanto un minuto

Per incontrarti per caso

Un’ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri

Dopo un giorno, era come se ti conoscessi da anni

Ma non mi basterà una vita intera per dimenticarti

Sarà il mio silenzio a spiegarti ogni cosa che provo

Io che per te avrei attraversato l’Atlantico a nuoto

In mezzo alle onde di un maremoto

Nuotando per giorni solo per vederti di nuovo





Troverò qualcuno diverso da te

Ma che mi guardi nello stesso modo

Come una scossa 9.3

Sei l’epicentro del mio terremoto

E andremo in ogni luogo dove siamo stati noi

Ma il mondo non è più lo stesso ora che

Mi sono perso e non so più dove mi trovo

Adesso le città sembrano piccole

Perché prima avevo te

Prima avevo te

Vorrei disegnare il mondo su un foglio di carta

Così da rendere la Terra piatta

Così non conterà più la distanza

Basterà un passo da una parte all’altra

Ma nei margini non ci sono mai stato dentro, come da bambino

Sarà per questo che ora noi vediamo gli orizzonti e gli altri vedono confini

Capirai di avere un cuore

Quando qualcuno te lo spezza

Ma impari ad usarlo quando trovi chi lo raccoglie da terra

Ho visto la parte peggiore di me e quella che nemmeno io conoscevo

Ci siamo fatti la guerra ma in guerra poi nessuno vince davvero

Sarà il mio silenzio a spiegarti ogni cosa che provo

Io che per te avrei attraversato l’Atlantico a nuoto

Anche in mezzo alla grandine di un maremoto

Nuotando per giorni coi piedi legati solo per vederti di nuovo

Troverò qualcuno diverso da te

Ma che mi guardi nello stesso modo

Come una scossa 9.3

Sei l’epicentro del mio terremoto

E andremo in ogni luogo dove siamo stati noi

Ma il mondo non è più lo stesso ora che

Mi sono perso e non so più dove mi trovo

Adesso le città sembrano piccole

Perché prima avevo te

Prima avevo te

Troverò qualcuno diverso da te (te)

Ma che mi guardi nello stesso modo (modo)

Come una scossa 9.3 (3)

Sei l’epicentro del mio terremoto

E andremo in ogni luogo dove siamo stati noi

Ma il mondo non è più lo stesso ora che

Mi sono perso e non so più dove mi trovo

Adesso le città sembrano piccole

Perché prima avevo te

Prima avevo te





