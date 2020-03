Mr. Rain – Fiori Di Chernobyl: ascolta il meraviglioso singolo (testo)

Fiori Di Chernobyl è un bellissimo singolo del rapper e producer bresciano Mattia Balardi, in arte Mr.Rain, disponibile ovunque da venerdì 13 marzo 2020 via Atlantic/Warner Music Italy.

Leggi il testo e ascolta la coinvolgente canzone, scritta con la collaborazione di Lorenzo Vizzini & Fausto Cogliati e prodotta dall’interprete, che arriva a dieci mesi di distanza dall’ultimo singolo La somma (feat. Martina Attili).

Il rapper classe 1991 torna con questo interessante e poetico brano, in radio dallo stesso giorno del rilascio. La traccia è impreziosita da un coro di bambini, che si adatta perfettamente, ed è caratterizzata da un gradevolissimo e incisivo ritornello. E i fan di questo artista fuori dal coro, stanno già impazzendo.

Mr Rain – Fiori Di Chernobyl testo

Download su: Amazon – iTunes

La libertà spaventa più di una prigione

E tutti cercano qualcuno per cui liberarsi

L’odio uccide, forse è vero come dicono

Ma so che è da un veleno che nasce un antidoto

Vieni con me, la strada giusta la troviamo

Solo quando ci perdiamo e restiamo da soli

Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori

Anche a Chernobyl ora crescono i fiori





Portami in alto come gli aeroplani

Saltiamo insieme, vieni con me

Anche se ci hanno spezzato le ali

Cammineremo sopra queste nuvole

Passeranno questi temporali

Anche se sarà difficile

Sarà un giorno migliore domani

Odio queste cicatrici

Perché mi fanno sentire diverso

Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso

È un armatura cresciuta col tempo

Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi

Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro

Sentire cosa provo, capire cosa sento

Non conta la destinazione ma il tragitto

Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio

Fa più rumore il tuo silenzio che le urla della gente

Un albero che cade, che una foresta intera che cresce

Tengo i miei sogni nascosti dietro alle palpebre

Siamo fiori cresciuti dalle lacrime

Sei tutte quelle cose che non riesco mai a dire

Troverai un posto migliore un passo dopo la fine

Cammineremo a piedi nudi sopra queste spine

Diventando forti per smettere di soffrire

Portami in alto come gli aeroplani

Saltiamo insieme, vieni con me

Anche se ci hanno spezzato le ali

Cammineremo sopra queste nuvole

Passeranno questi temporali

Anche se sarà difficile

Sarà un giorno migliore domani





Se questa notte piove dietro le tue palpebre

Sarò al tuo fianco quando è l’ora di combattere

Portami con te… ti porterò con me

Tu mi hai insegnato che se cado è per rinascere

Che un uomo è forte quando impara ad esser fragile

Portami con te… ti porterò con me

Portami con te (Portami in alto come gli aeroplani)

Ti porterò con me (Saltiamo insieme, vieni con me)

Portami con te (Anche se ci hanno spezzato le al)

Ti porterò con me (Cammineremo sopra queste nuvole)

Passeranno questi temporali

Anche se sarà difficile

Sarà un giorno migliore domani

Anche per te





Ascolta su: