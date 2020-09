Levante: ascolta il nuovo singolo Vertigine per la colonna sonora di Baby 3 (con testo)

Vertigine è un singolo scritto e interpretato da Levante e prodotto dagli Altarboy per la colonna sonora di Baby 3, stagione conclusiva della serie di successo Netflix tutta italiana, distribuita nella celebre piattaforma streaming dal 16 settembre 2020. Il testo.

Dopo il singolo di Achille Lauro, Maleducata, facente della soundtrack della serie e rilasciato mercoledì 16 settembre, è il momento di questa bella canzone della cantautrice siciliana, che da venerdì 18 settembre verrà anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Per la creazione di questo brano, che viene riprodotto nei titoli di coda e che è stato anche utilizzato nel teaser, la cantante di Caltagirone si è avvalsa del prezioso contributo di Attilio Tucci e Sergio Picciaredda, artisticamente conosciuti come Altarboy, che hanno lavorato alla produzione di questo brano con Antonio Filippelli e che precedentemente hanno avuto modo di collaborare per le musiche di Baby.

Mentre Claudia si gode il successo di Sirene, che sta scalando le classifiche di airplay radiofonico e che ha fatto seguito alla hit certificata Oro, TIKIBOMBOM, con la quale la cantante ha debuttato a Sanremo, ottenendo la tredicesima posizione, Levante è pronta a questo ennesimo successo, perché la coinvolgente canzone in oggetto ha tutte le carte in regola per darle tante soddisfazioni. L’artista ha così descritto la nuova release: “Vertigine è il salto nel vuoto dell’incoscienza adolescenziale, l’assenza di paura nonostante il dolore delle prime ferite. Sapere di aver perso un pezzo ed essere pronti a perderne altri ancora“.

Vertigine Levante Testo

Download su: Amazon – iTunes

[1a Strofa]

Ho perso tutto, ho perso un po’ di me

Su una strada irragionevole

Andare in giro a cercarmi negli altri

E non trovare un cuore assomigliarmi

Poi ho dato tutto, ho dato tutto a te

Senza gloria e senza remore

Ci siamo stretti negli occhi, negli anni, le mani

Perché non sei qui a tenermi?





[Pre-Rit. 1]

Ed io non so più vivere

E tu mi manchi più di me

[Rit. 1]

Ed io rimango qui, io rimango qui

Che ho ancora il cuore in mano

Prendetene e mangiatene tutti

Sì, dai tutti, esageriamo!

[2a Strofa]

Ho fatto un tuffo, qui è vertigine

Mi hai spinto via dentro le lacrime

Un vuoto al petto, la vetta, l’asfalto

Mani in alto, le parole sono armi

[Pre-Rit. 2]

E mi scappa da ridere

E tu mi manchi più di me





[Rit. 2]

Ed io rimango qui, io rimango qui

Che ho ancora il cuore in mano

Prendetene e mangiatene tutti

Sì, dai tutti, esageriamo!

Io rimango qui, io rimango qui

Che non ho ancora paura

Di dare via la pelle e vivere come stelle

E vivere per me

[Break Strumentale]

[Rit. 3]

Ed io rimango qui, io rimango qui

Con questo cuore in mano

Lasciatemene un grammo

E il resto è vostro, però non esageriamo

Io rimango qui, io rimango qui

Che non ho ancora paura

Di dare via la pelle e vivere come stelle

E vivere per me