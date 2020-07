Levante – Sirene: ascolta il nuovo singolo (testo)

Testo Sirene – Levante

[1a Strofa]

Ricordi

Andavamo dentro il vento mentre in mano stringevamo sogni

Solo pochi soldi

Le notti

A cercare buone stelle e ritrovarsi in mezzo a strane sorti

Quanto siamo storti

Mi porti

Sulla strada verso il mare, se va male resto a piedi con te

Mal comune con me

Incroci

Il mio sguardo allo specchietto e poi decidi di non fingere

Che non è facile

[Rit.]

Amore, non è tempo di castelli

Stendi i desideri accanto agli ombrelloni chiusi

Sgonfia i tuoi braccioli

Amore, dici: “Sento le sirene”

Ma non c’è traccia di mare intorno a noi

Se vuoi facciamo un bagno nella pioggia, mmh

[2a Strofa]

Distanti

Quanti metri servono a renderci tristi ma noi siamo amanti

Sai ancora abbracciarmi

Ci pensi

Alla lista delle cose da rifare quando andiamo avanti

Quando andremo avanti

Mi porti

Sulla strada verso il mare, se va male resto a casa con te

E non è facile





[Rit.]

Amore, non è tempo di castelli

Stendi i desideri accanto agli ombrelloni chiusi

Sgonfia i tuoi braccioli

Amore, dici: “Sento le sirene”

Ma non c’è traccia di mare intorno a noi

Se vuoi facciamo un bagno nella pioggia, mmh

Nella pioggia-a-ah, nella pioggia, mmh

[Outro]

Amore, dici: “Sento le sirene”

Ma non è più come pensi

Sono Ulisse e l’albero maestro

Neanche oggi… esco

Neanche oggi esco

Neanche oggi esco

Neanche oggi esco





Informazioni sulla canzone di Levante, Sirene

Da martedì 7 luglio 2020 è disponibile ovunque Sirene (Parlophone/Warner Music Italy), nuovo singolo della cantautrice siciliana Levante, scritto di suo pugno e prodotto da Antonio Filippelli.





E già a poche ore dalla release, la dolce canzone sta letteralmente facendo impazzire i numerosissimi fan di Claudia, che poche ore prima della release ha condiviso sui social network: “Vi ricordate? Ci siamo lasciati cantando “siamo il vento e non la bandiera”… Andavamo dentro al vento mentre in mano stringevamo sogni. Le notti a cercare buone stelle… e poi trovarsi in mezzo a strane sorti. Ho deciso di cantarle queste strane sorti e in qualche modo, come so fare, mandarvi il mio più caldo abbraccio e solo la verità, niente altro che la verità. Lo giuro. Il 7 luglio esce SIRENE e parla di noi.”.

A quanto sembra, con questo singolo la cantante ha definitivamente chiuso la quarta era discografica Magmamemoria, pubblicata poco più di un anno fa e seguita dall’edizione Magmamemoria MMXX (deluxe) rilasciata a febbraio 2020. O magari la traccia farà parte di una futura nuova edizione, chissà…

