Achille Lauro – Maleducata è il nuovo singolo per la colonna sonora di Baby 3: il video (con testo)

Testo Maleducata di Achille Lauro

Si, voglio una stupida sigaretta

Si, sono una stupida coniglietta

Lascia quel cervello nella mia cameretta

Si, sono cresciuto, si, dentro una gabbietta

Quando esco metto sempre una passata di smalto

Oh mio Dio, ‘sto cesso è pieno di borotalco

E tu ti stai truccando come una ballerina

Stai bevendo un tè speciale con la tua amica

Oh si, si, ti voglio sempre così

Si, ti voglio sempre così

Si, ti voglio sempre così

Si, ti voglio sempre così

Sì, ti voglio sempre così, davvero

Fammi male ora che sto qui con te

Sì, l’amore uccide, sei il mio sicario

Vai, ti voglio sempre così: maleducata

Ti voglio sempre così

Ti voglio sempre così

Si, sono una stupida bambolina

Si, ti prego affogami nella tua piscina

Le regalo il cuore, si, così lo cucina

Strappa la mia pelle, si, mettila in vetrina

Scattami una foto, si, sono una modella

Sfila sul mio corpo, si, come in passerella

Di notte vanitosa e di mattina aggressiva

Di giorno una monella e una bambina cattiva





Si, cose da femmina

Ti voglio sempre così

Cose da femmina

Oh mio Dio

Cose da femmina

Ti voglio sempre così

Cose da femmina

Sì, ti voglio sempre così, davvero

Fammi male ora che sto qui con te

Sì, l’amore uccide, sei il mio sicario

Vai, ti voglio sempre così: maleducata

Sì, ti voglio sempre così: maleducata

Fammi male ora che sto qui, maleducata

Sì, l’amore uccide, sei il mio sicario

Vai, ti voglio sempre così

Scoiattolina sexy, oh yeah

Toglimi gli indumenti, olè

No, non vado bene a scuola, no

Niente patente

Ti sto spogliando in bagno, si, ripetente

Oh si, si

Ti voglio sempre così

Oh mio Dio

(Ti voglio sempre così)

Oh yeah, yeah

Ti voglio sempre così

Ti voglio sempre così





Achille Lauro: il Video di Maleducata





Informazioni della canzone di Achille Lauro, Maleducata, per la colonna sonora di Baby 3

Maleducata è l’atteso singolo di Achille Lauro inciso per la colonna sonora della terza stagione di Baby, serie televisiva tutta italiana, distribuita su Netflix dal 16 settembre 2020.

Nella soundtrack di questa serie di successo, c’è anche questa rockeggiante canzone del cantautore veronese classe 1990, utilizzata anche nel trailer, che anticipa “1969 – Achille Idol Rebirth“, riedizione dell’ultima fatica discografica di inediti, certificata Oro. Il disco è atteso il 25 settembre 2020 e al suo interno anche la riedizione di C’est la vie, con Fiorella Mannoia.

Si tratta di un contagioso brano scritto di suo pugno, caratterizzato da sonorità internazionali e uniche e una voce calda e sussurrata, un mix di Rock, eccesso e sfacciataggine, che ben si adattano alla serie prodotta da Netflix e diretta da Andrea De Sica e Anna Negri, che visto l’enorme successo riscosso delle precedenti due stagioni, è giunta all’attesissimo terzo capitolo.