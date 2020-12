Vergo rilascia “Nella balera”, la nuova “Bomba”: audio e testo della nuova coinvolgente canzone

Dopo esser stato eliminato un paio di settimane fa ad X Factor, il rapper palermitano Vergo rilascia la contagiosa Nella Balera, nuovo singolo disponibile dal 4 dicembre 2020: audio e testo del brano prodotto da SIXPM, al secolo Andrea Ferrara, ex membro dei 2nd Roof.

Scritta dallo stesso Giuseppe “Vergo” Piscitello, con la collaborazione di Vergo, Edwyn Roberts, Paolo Antonacci & Sixpm, la canzone, il cui titolo indica i locali da ballo pubblici, solitamente all’aperto, sarà presto accompagnata da un videoclip girato alla Balera dell’Ortica a Milano.

Nella canzone trap-reggaeton, caratterizzata da un contagioso ritornello, Giuseppe manifesta le proprie positive sensazioni che un’altra persona gli trasmette nel locale e un certo romanticismo.

Il 29enne emergente artista siculo-milanese, che nella vita reale fa, o meglio, faceva il portinaio, è reduce dalla sua hit Bomba, canzone presentata alle Audizioni 2 di F Factor dello scorso ottobre, che si è rivelata un autentico tormentone. Farà il bis con la nuova release “Nella balera”?

Vergo, Nella balera Testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Strofa 1]

Siamo io e te

L’unica cosa che ho

Stanze di hotel

Con il cuore che spinge

Mi manca l’ossigeno

Capisco le notti

A credere di essere sbagli

Comunque ci resto malissimo

Se mi guardi, ma non ti apri





[Pre-Ritornello 1]

Marò, marò, ma no, che non mi va

Di fare altro

E brucerà la tua città

Quando vedrà quanto fuoco

Viene da quello che provo

Occhio

[Ritornello]

Nella balera m’interessa che sogni

Amo quando ti scopri

Su di me, su di me, su di me, dai

Nella balera non preoccuparti dei soldi

Amo quanti ti poggi

Su di me, su di me, su di me, dai

Su di mе, dai

[Strofa 2]

Ci sto sotto come un adolesce-

Divеnto rosso, che figura di me-

[Pre-Ritornello 2]

Marò, marò, ma no, che non mi va

Di fare altro

E brucerà la tua città

Quando vedrà quanto fuoco

Viene da quello che provo

Occhio





Nella balera m’interessa che sogni

Amo quando ti scopri

Su di me, su di me, su di me, dai

Nella balera non preoccuparti dei soldi

Amo quanti ti poggi

Su di me, su di me, su di me, dai

Su di me, dai

[Ponte]

Dammi un bacio, giuro

E lo capirai

Che ciò che sto provando

E’ la verità

Ma questa sera

M’interessa che sogni

Amo quando ti scopri

Su di me, su di me, su di me

Nella balera non preoccuparti dei soldi

Amo quanti ti poggi

Su di me, su di me, su di me, dai

Su di me, su di me, su di me, dai

Su di me, su di me, su di me, dai