TINI – Te Olvidare: guarda il video del nuovo singolo (con testo e traduzione)

Te Olvidare è una meravigliosa e struggente canzone, nella quale la protagonista esprime tutto il dolore per non avere più accanto la persona di cui è ancora innamorata e che non riesce proprio a dimenticare, anche se un giorno, forse ce la farà.

Il testo e la traduzione in italiano di questo dolcissimo ma tristissimo pezzo, scritto con la collaborazione di Andrés Torres & Mauricio Rengifo, che hanno anche curato la produzione.

Si tratta del decimo singolo estratto dal terzo album in studio della cantautrice argentina Martina Stoessel, “Tini Tini Tini”, pubblicato il 4 dicembre 2020, a poco più di due anni di distanza da “Quiero volver”. Il video che accompagna la canzone è stato diretto da Diego Peskins.

Testo Te Olvidare, TINI

[1a Strofa]

Sé que por un tiempo voy a navegar sin rumbo

Y aunque sea profundo el mar yo ya te soltaré

Puede que la soledad en realidad no deje de doler

Pero duelen más mis pies por hacia ti correr

Y de tanto esperarte me cansé

[Rit.]

Te soñaré, te extrañaré

Y aunque ya no te pueda ver, te inventaré

Me llamarás, contestaré

Y con mi voz de que estoy bien nos mentiré

Y cuando ya deje de contar cada segundo

Cuando tus lugares ya me dejen de doler

Y cuando por fin no seas el único en mi mundo

Te olvidaré (Mmm)

Te olvidaré

[2a Strofa]

Cuánto duelen las pequeñas cosas en la vida

Cada beso tuyo lo recuerdo como ayer

Duermo con las luces encendidas por si tú vas a volver

Cómo duele apagarlas al amanecer

Cómo duele no volverte a ver





[Rit.]

Te soñaré, te extrañaré (Oh-oh)

Y aunque ya no te pueda ver, te inventaré (Eh)

Me llamarás, contestaré (No, no)

Y con mi voz de que estoy bien nos mentiré (Eh)

Y cuando ya deje de contar cada segundo (Ah-ah)

Cuando tus lugares ya me dejen de doler (Ah-ah)

Y cuando por fin no seas el único en mi mundo (Ah-ah)

Te olvidaré, woh

[Ponte]

Eh-eh-eh, yeah

Yo te olvidaré

Te olvidaré, eh-eh

No, no

[Rit.]

Y cuando ya deje de contar cada segundo

Cuando tus lugares ya me dejen de doler

Y cuando por fin no seas el único en mi mundo

Te olvidaré





Te Olvidare traduzione Tini

[Strofa 1]

So che per un po’ di tempo navigherò senza meta

E anche se il mare è profondo ti lascerò andare

La solitudine potrebbe veramente non smettere di far male

Ma i miei piedi fanno più male ancora per essere corsa da te

E di averti aspettato così tanto mi sono stancata





[Ritornello]

Ti sognerò, mi mancherai

E anche se non posso più vederti, ti inventerò

Mi chiamerai, risponderò

E mentirò a noi con la mia voce dicendo che sto bene

E quando smetterò di contare ogni secondo

Quando le tue posizioni smetteranno di farmi male

E quando finalmente non sarai l’unico nel mio mondo

Ti dimenticherò

Ti dimenticherò

[Strofa 2]

Quanto fanno male le piccole cose della vita

Ogni tuo bacio lo ricordo come se fosse stato ieri

Dormo con le luci accese nel caso in cui tu torni

Quanto fa male spegnerle all’alba

Quanto fa male non rivederti più

[Ritornello]

Ti sognerò, mi mancherai

E anche se non posso più vederti, ti inventerò

Mi chiamerai, risponderò

E mentirò a noi con la mia voce dicendo che sto bene

E quando smetterò di contare ogni secondo

Quando le tue posizioni smetteranno di farmi male

E quando finalmente non sarai l’unico nel mio mondo

Ti dimenticherò

[Ponte]

Eh-eh-eh, sì

Io ti dimenticherò

Ti dimenticherò, eh-eh

No, no

[Ritornello]

E quando smetterò di contare ogni secondo

Quando le tue posizioni smetteranno di ferirmi

E quando finalmente sarai sei l’unico nel mio mondo

Ti dimenticherò