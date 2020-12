Melancholia – Cellar Door: ascolta la nuova canzone (con testo incompleto)

Il testo e la traduzione in italiano di Cellar Door, la seconda delle nove tracce racchiuse in What Are You Afraid Of?, nuovo album dei Melancholia, uscito il 4 dicembre 2020, a una settimana dall’eliminazione ad X Factor 2020 di questo amato gruppo, che nel corso della sua avventura al talent show ha incantato con brani come Léon e Alone, hit racchiuse in questo progetto discografico, sul quale il trio composto da Benedetta Alessi, Filippo Petruccioli e Fabio Azzarelli, ha lavorato ben 5 anni.

La canzone in oggetto, una delle più apprezzate dal progetto discografico di inediti formato da nove brani molto vari, nel quale è anche stata inserita Black Hole, traccia risalente a circa 3 anni fa, è stata scritta dalla talentuosa Benedetta e prodotta da Diego Radicati.

In Cellar Door (Porta della cantina), uno dei pezzi più apprezzati di questo interessante lavoro (al momento in cui scrivo disponibile solo in digitale), Benedetta canta un certo malessere e il forte desiderio di morire…

Testo Cellar Door dei Melancholia

[1a Strofa]

I spend days thinking ’bout how

A way to wait to dying quiet

I shouldn’t have existed

And you don’t deserve to live this

I could set myself on fire

You would be my last desire

I am a time bomb I can’t fight it

I need you, my mind’s collapsing

[Ritornello]

Closed a cellar door

I was born with adrenaline in my blood

Closed a cellar door

But come with me

I’m afraid to be alone

[2a Strofa]

I’m living quiet

I’m living in these feelings

[?]

[?]





[Ritornello]

Closed a cellar door

I was born with adrenaline in my blood

Closed a cellar door

But come with me

I’m afraid to be alone

[3a Strofa]

My mind is hypnotized

I’m looking at this knife

I don’t wanna die

I don’t wanna come to the other side of my hands

Cover my skin

I should have taken my pills

I should have tried to heal

I should have been born to live

I never believe and be free

I can feel the breath of the death

I can feel to strengthens

I can feel this voice

I can feel this sound, nothing can sound to be dead

I’m not here no more

I can’t feel the high

I can’t feel the blood

I can’t feel the knife

I can’t feel the pain

[?] brain

There’s a voice inside my head

It says you must obey me

There’s a ghost inside my soul

It says you must live with this

There’s a shadow in front of me

It says you must do this

There’s a pain inside my chest

It just must live here

[Ritornello 2]

Closed a cellar door

I was born with adrenaline in my blood

Closed a cellar door

But come with me

I’m afraid to die alone





Cellar Door traduzione Melancholia

[1a Strofa]

Passo i giorni a pensare a come

Trovare un modo per aspettare di morire in silenzio

Non sarei dovuta esistere

E tu non meriti di vivere questo

Potrei darmi fuoco

Tu saresti il ​​mio ultimo desiderio

Sono una bomba a orologeria a cui non riesco a oppormi

Ho bisogno di te, la mia mente sta collassando





[Ritornello]

Chiudi la porta della cantina

Sono nata con l’adrenalina nel sangue

Chiudi la porta della cantina

Ma vieni con me

Ho paura di restare sola

[2a Strofa]



[Ritornello]

Chiudi la porta della cantina

Sono nata con l’adrenalina nel sangue

Chiudi la porta della cantina

Ma vieni con me

Ho paura di restare sola

[3a Strofa]

La mia mente è ipnotizzata

Sto guardando questo coltello

Non voglio morire

Non voglio venire dall’altra parte delle mie mani

Che coprono la mia pelle

Avrei dovuto prendere le mie pillole

Avrei dovuto cercare di guarire

Sarei dovuta nascere per vivere

Non credo e non sarò mai libera

Posso percepire il respiro della morte

Mi sento rafforzata

Posso sentire questa voce

Posso sentire questo suono, niente può sembrare morto

Non sono più qui

Non riesco a sentire l’eccitazione

Non riesco a sentire il sangue

Non riesco a sentire il coltello

Non riesco a sentire il dolore

[?] cervello

C’è una voce nella mia testa

Dice che devi obbedirmi

C’è un fantasma nella mia anima

Dice che devi convivere con questo

C’è un’ombra davanti a me

Dice che devi farlo

C’è un dolore nel petto

Deve solo vivere qui

[Ritornello 2]

Chiudi la porta della cantina

Sono nata con l’adrenalina nel sangue

Chiudi la porta della cantina

Ma vieni con me

Ho paura di morire da sola