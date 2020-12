Melancholia – Venom: testo e traduzione del nuovo brano

Anche in Venom, quinta traccia inserita nell’album What Are You Afraid Of?, la cantante dei Melancholia, Benedetta Alessi, esprime un certo malessere e chiede a qualcuno di iniettarle del veleno: è una sua decisione!

L’audio, il testo e la traduzione in italiano di questa canzone, scritta da Benedetta e prodotta da Diego Radicati, sicuramente una delle più apprezzate del disco di questo gruppo, la cui eliminazione da X Factor 2020 ha fatto scatenare non poche polemiche. Quel che è certo è che questo gruppo è piaciuto e che sicuramente sentiremo ancora parlarne.

Ricordo che questo lavoro sono presenti nove inediti, tra i quali i grandi successi Alone e Léon, più Cellar Door (altro inedito molto apprezzato dai fan), Rant, Mr. Murphy, T.R.A.P.P.E.D., I’m Giving Up e Black Hole, traccia risalente a circa tre anni fa.

Testo Venom, Melancholia

Put the venom

inside my veins

it’s my decision, it’s my decision

And i don’t care

of your opinion

it’s my delirium, it’s my delirium

I’m not afraid to die

my fear is living outside

by my side

online

while my brain is offline

I see myself dying trough the mirror, killing the time

but the day dies and my soul decays inside

I can explain you

why I’m not nice

what’s my real mood

but I’m so tired

and I can lie

I’m poisoned

I’m focused

I’m done

the venom flows inside us

Put the venom

inside my veins

it’s my decision, it’s my decision

And I don’t care

of your opinion

it’s my delirium, it’s my delirium

STOP.

I’m sorry for my bad behaviour

I didn’t want to screm

BUT FUCK, I HATE YOU

I swear I can’t control myself now

I usually feel so down

but honestly what can I feel

if everything destroys me?

if everything around me frightens me?

I’m sensitive

the venom flows inside me

Put the venom

inside my veins

it’s my decision, it’s my decision

empathy, sympathy, that’s all what they want to see

finally I can hear all these stupid harmonies

And I don’t care

of your opinion

it’s my delirium, it’s my delirium

all this stupid words that nothing seems to mean to me

but for them can exist just their silly agony

I have so glow

under my shoes

I’ve try to dance

back into move

nobody ?

behind all of ?

? cares ’bout me

?

and then you want to dance with me

? down

?

bullets, bullets, bullets

is that how confidence goes

Put the venom

inside my veins

it’s my decision

And I don’t care

of your opinion

it’s my delirium, it’s my delirium

Put the venom

inside my veins

it’s my decision

empathy, sympathy, that’s all what they want to see

finally I can hear all these stupid harmonies

And I don’t care

of your opinion

it’s my delirium, it’s my delirium

all this stupid words that nothing seems to mean to me

but for them can exist just their silly agony

Put the venom

inside my veins

it’s my delirium





empathy, sympathy, that’s all what they want to see

finally I can hear all these stupid harmonies

And I don’t care

of your opinion

it’s my delirium

all this stupid words that nothing seems to mean to me

but for them can exist just their silly agony





Venom traduzione Melancholia

Metti il ​​veleno

nelle mie vene

è una mia decisione, è una mia decisione

E non mi interessa

della tua opinione

è il mio delirio, è il mio delirio

Non ho paura di morire

la mia paura è vivere la fuori

al mio fianco

online

mentre il mio cervello è offline

mi vedo morire attraverso lo specchio, ammazzando il tempo

ma il giorno muore e la mia anima si deteriora dentro

posso spiegarti

perché non sono gentile

qual è il mio vero stato d’animo

ma sono così stanca

e posso mentire

sono avvelenata

sono concentrata

sono stanca

il veleno scorre dentro di noi

Metti il ​​veleno

nelle mie vene

è una mia decisione, è una mia decisione

E non mi importa

della tua opinione

è il mio delirio, è il mio delirio

STOP

Mi dispiace per il mio pessimo comportamento

Non volevo gridare

MA CA**O, TI ODIO

Giuro che non riesco a controllarmi adesso

Solitamente mi sento così depressa

ma onestamente cosa posso sentire

se ogni cosa mi distrugge

se tutto ciò che mi circonda mi fa paura

sono sensibile

il veleno scorre dentro di me

Metti il ​​veleno

nelle mie vene

è una mia decisione, è una mia decisione

empatia, compassione, questo è tutto ciò che vogliono vedere

finalmente riesco a sentire tutte queste stupide armonie

E non mi importa

della tua opinione

è il mio delirio, è il mio delirio

tutte queste stupide parole che nulla sembrano significare per me

ma per loro può esistere solo la loro stupida agonia





Sono così splendente

sotto le mie scarpe

ho provato a ballare

tornare a muovermi

nessuno ?

dietro tutto ?

? si prende cura di me

?

e poi vuoi ballare con me

? giù

?

proiettili, proiettili, proiettili

è così che va la fiducia

Metti il ​​veleno

nelle mie vene

è una mia decisione

E non mi interessa

della tua opinione

è il mio delirio, è il mio delirio

Metti il ​​veleno

nelle mie vene

è una mia decisione

empatia, simpatia, questo è tutto ciò che vogliono vedere

finalmente riesco a sentire tutte queste stupide armonie

E non mi interessa

della tua opinione

è il mio delirio, è il mio delirio

tutte queste stupide parole che nulla sembrano significare per me

ma per loro può esistere solo la loro stupida agonia

Metti il ​​veleno

nelle mie vene

è il mio delirio

empatia, simpatia, questo è tutto ciò che vogliono vedere

finalmente riesco a sentire tutte queste stupide armonie

E non mi interessa

della tua opinione

è il mio delirio

tutte queste stupide parole che niente sembrano significare per me

ma per loro può esistere solo la loro stupida agonia