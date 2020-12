Radio Deejay: guarda il video di It’s All About Love, la canzone di Natale 2020 con Elisa e Elio e le Storie Tese

DEEJAY All Stars, Elisa Toffoli & Elio e le Storie Tese hanno unito le forze in It’s All About Love, consueta canzone natalizia di Radio Deejay, attraverso la quale la celebre e amata emittente radiofonica gestita da Linus, augura a tutti un buon Natale 2020, nonostante le varie problematiche che ci hanno attanagliato negli ultimi mesi, a causa del cosiddetto Coronavirus.

Leggi il testo (autore Rocco Tanica) di questa simpatica canzone (produzione e mixaggio di Max Bellaros e Max MC Costa), disponibile da martedì 8 dicembre 2020 solo attraverso il video (per il momento) che potete vedere sotto.

Cantato da Elio e le Storie Tese & Elisa, con la partecipazione del Coro Pop di Salerno diretto dal Maestro Ciro Caravano, il brano nasce dalla canzone Seasons of Love tratta dal musical Rent. E nel ritornello, sentiamo anche l’ex attore a luci rosse Rocco Siffredi…

Testo It’s All About Love – canzone Radio Deejay Natale 2020 con Elio e le Storie Tese & Elisa

[Elio e le Storie Tese]

Scalo gli abeti per conficcarvi un puntale

è consuetudine, sono fiero di me

quanti secondi prima che arrivi Natale?

come contarli, dimmi come

[DEEJAY All Stars]

Coi giorni, le ore, le luci della vigilia

coi viaggi, i ritorni, i sogni che fai

cosa ci manca per festeggiare il Natale?

la radio suona, tu ascoltala

[Coro Pop di Salerno]

It’s all about love

all about love

all about love

season of love

Christmas of love

Christmas of love

[Elisa]

Quanti secondi per un istante che vale

quante le foto di chi ci manca e di chi c’è

vince la gioia sul grigio del temporale

nelle albe che vedrai, nei tramonti a Nord-Est

nei giorni trascorsi, nella vita che avrai

pianeti diversi ma insieme e ancora noi

[DEEJAY All Stars]

E allora, sorpresa, ho portato qui con me

un presepione vivente con tutto il cast di Deejay

illumina!

(all about love)

[Elisa]

E tutta è una questione di love





(all about love)

[Elio e le Storie Tese]

Dobbiamo scalare gli abeti, seguitemi!

(all about love)

[Elisa]

Share love, give love, oh yeh yeh yeh

Christmas of love, Christmas of love, Christmas of love

Christmas of love, love

[DEEJAY All Stars]

Christmas of love

It’s all about love

[Rocco Siffredi]

Eh, ma io lo dico da una vita però





[Coro Pop di Salerno]

Love

Christmas of love

Merry Christmas

Love

Christmas of love

Christmas of love

Christmas of love

Christmas of love

[DEEJAY All Stars]

E Babbo Natale coi doni come può fare?

è un bel problemone il distanziamento-oh

tanto lui è magico e può venirci a trovare

con renne super-immuni e braccia di un metro e mezzo

(It’s all about love)

o anche due

(It’s all about love)

(Christmas of love)

Ehi, i regali sono importanti, non il logo

Buon Natale ragazzi e ricordate sempre: Radio Deejay c’è