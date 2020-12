Rico Femiano, Nancy Coppola & Stefania Lay in “Io so guaglione”: video e testo della canzone

In Io so Guaglione, Rico Femiano è il ragazzo monello che prende in giro due donzelle, nello specifico Stefania Lay e Nancy Coppola, al solo fine di portarsele a letto, ma una volta scoperto è la fine dei giochi! Lui non è tuttavia pentito e lo rifarebbe, perché una donna sola non gli basta!

Leggi il testo, scritto da Nancy Coppola, Rolando Riera e Rico Femiano e guarda il video diretto da Alessandro Pennino. Gli arrangiamenti della contagiosa canzone, pubblicata il 13 ottobre 2020, sono di Mario Nasti e Raffaele Napolitano.

Testo Io so Guaglione di Stefania Lay, Nancy Coppola e Rico Femiano

Leggi la traduzione in italiano

Io ce crerevo

Fino ajere m’ha giurato e me spusà, ma nun è overo

Grazie a te mo sto sapenn a verità

A tutt’e doje c’e ha mbrugliato e ce ha purtato o stesso posto pe fa ammore

Ma che cattiv

“Te voglio bene”

Me diceve tutt e vote ca cu te nun se vereve

E venute pure a casa pe parlà, papà o diceva

“Statte accorte, stu guaglione nun è buono, nun è over

Nun è sincero”

Io so guaglione

Nun tengo ancora a capa pe na storia

Sarà sbagliat ma è bello a fa peccato

So nu bastardo, nu buciardo e traditore

Nun m’annamore

Ma che peccat

T’amme sgamato, sti doje se so scetate

Ormai è fernute, sta maschera è caruta

Si nu bastardo, nu buciardo e traditore

E a resta sulo

Sbagliasso ancor

Perche rind o lietto annure pe piacite tutt e doje

Tiene sulo a faccia bella ma si brutto rint o core

Si vigliacc, si cattiv, tu nun saje che re l’ammor

Ce hai fatto mal

Io so guaglione

Nun tengo ancora a capa pe na storia

Sarà sbagliat ma è bello a fa peccato

So nu bastardo, nu buciardo e traditore

Nun m’annamore

Ma che peccat

T’amme sgamato, sti doje se so scetate

Ormai è fernute, sta maschera è caruta

Si nu bastardo, nu buciardo e traditore

E a resta sulo

Io so guaglione

Nun tengo ancora a capa pe na storia

Sarà sbagliat ma è bello a fa peccato

So nu bastardo, nu buciardo e traditore

Nun m’annamore





Ma che peccat

T’amme sgamato, sti doje se so scetate

Ormai è fernute, sta maschera è caruta

Si nu bastardo, nu buciardo e traditore

E a resta sulo

Ij pozz giurà, nun o vulevo fa

Ma nun m’abbast una femmen

Mo t’amma salutà sapenne a verità

Cu tutt e doje da stasera è fernut e pazzià

Cu tutt e doje da stasera è fernut e pazzià





Io so Guaglione traduzione in italiano

Io ci credevo

Fino a ieri mi hai giurato di sposarmi

Grazie a te ora sto sapendo la verità

Ci hai imbrogliate a tutte e due e ci hai portato nello stesso posto per fare l’amore

Ma che cattivo

“Ti voglio bene”

Mi dicevi tutte le volte che con te non si vedeva

E’ venuto pure a casa per parlare, papà lo diceva

“Stai attenta, questo ragazzo non va bene, non è vero

Non è sincero”

Io sono un monello

Non ho ancora la testa per una storia

Sarà sbagliato ma è bello far peccato

Sono un bastardo, un bugiardo e traditore

Non m’innamoro

Ma che peccato

Ti abbiamo scoperto, questa maschera è caduta

Sei un bastardo, un bugiardo e traditore

E resta da solo

Sbaglierei ancora

Perché nel letto mi piacete tutte e due





Hai solo il bel faccino ma sei brutto nel cuore

Sei vigliacco, sei cattivo, tu non sai cos’è l’amore

Ci hai fatto del male

Io sono un monello

Non ho ancora la testa per una storia

Sarà sbagliato ma è bello far peccato

Sono un bastardo, un bugiardo e traditore

Non m’innamoro

Ma che peccato

Ti abbiamo scoperto, questa maschera è caduta

Sei un bastardo, un bugiardo e traditore

E resta da solo

Io sono un monello

Non ho ancora la testa per una storia

Sarà sbagliato ma è bello far peccato

Sono un bastardo, un bugiardo e traditore

Non m’innamoro

Ma che peccato

Ti abbiamo scoperto, questa maschera è caduta

Sei un bastardo, un bugiardo e traditore

E resta da solo

Posso giurare, non lo volevo fare

Ma non mi basta una femmina

Ora che sappiamo la verità dobbiamo salutarti

Che con tutte e due hai finito di giocare

Ccon tutte e due hai finito di giocare