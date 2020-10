I Melancholia sbalordiscono con la lentissima e toccante Alone a X Factor 2020

Alla seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2020, i Melancholia hanno presentato la loro toccante e lentissima Alone (il testo e il video dell’esibizione), stupendo ancora una volta i 4 giudici e il pubblico da casa.

Dopo aver meravigliato con Léon, il trio composto dai giovani Benedetta Alessi (voce, e che voce!), Filippo Petruccioli (chitarra) e Fabio Azzarelli (tastiere) ha suonato questa bellissima e dolcissima canzone, ancora una volta in inglese, dimostrando ancora una volta che la loro musica è qualitativamente alta e che merita di arrivare ai live del talent show.

La musica di questo gruppo perugino, nato a Foligno nel 2016, è un mix di generi che va dall’elettronica al rap, dal cantautorato italiano al rock anni ’80, caratteristiche che rendono il loro sound moderno e allo stesso tempo originale.

Nel 2018 hanno girato a Dublino il primo video “Black Hole” e successivamente, sempre nel 2018, hanno vinto all’Emergenza Festival e al Taubertal Open Air Festival, svoltosi in Baviera. Tramite la trasmissione, adesso la band cerca il definitivo trampolino di lancio e anche se la scalata è ancora molto lunga, l’obiettivo è di impressionare e iniziare ad acquisire una certa popolarità è sicuramente stato raggiunto.

Alone Melancholia testo

Knock my chest

Emptiness

Sound of geath and loneliness





I’m disappearing now

And I’m Alone

Alone

Alone

And I’m Alone

Alone

Alone!

And I’m Alone

Alone

Alone

And I’m Alone

Alone

Alone

I feel small

And I’m confused

I could cive but I Refuse

Melancholia Alone traduzione

Colpiscimi al petto

Vuoto

Suono di morte e solitudine

Sto scomparendo adesso

E sono sola

Sola

Sola

E io sono sola

Sola

Sola!

E sono sola

Sola

Sola

E sono sola

Sola

Sola

Mi sento piccola

E sono confuso

Potrei vivere ma mi rifiuto