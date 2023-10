Stefano De Martino rompe il silenzio dopo l’addio a Belen Rodriguez: il messaggio è strappalacrime

Stefano De Martino avrebbe rotto il silenzio con una dedica commovente per Belen Rodriguez: le parole stanno ormai circolando in rete.

Dopo i tanti alti e bassi che ha vissuto la coppia, pare che adesso sia ritornata la tempesta: i gossip dicono che i due si siano nuovamente separati e che lei stia già frequentando una nuova fiamma. Belen e Stefano hanno iniziato una storia d’amore circa dieci anni fa, e da allora è accaduto di tutto: hanno messo al mondo il figlio Santiago, si sono lasciati e poi ripresi e poi di nuovo lascati, lei è stata legata all’hair stylist Antonino Spinalbese da cui ha avuto la piccola Luna Marì e da cui si è ben presto separata e infine Belen e Stefano sono ritornati insieme.

Hanno condiviso, in questo ultimo periodo, parte della propria quotidianità dando l’idea di essere una famiglia solida e molto unita. Cosa sta succedendo adesso? I gossip continuano a circolare. De Martino sarebbe adesso apparso sui social dopo il presunto addio da sua moglie, e avrebbe pubblicato delle parole molto toccanti.

Stefano De Martino e quella canzone per Belen: c’è un messaggio nascosto?

Nella giornata di martedì 25 luglio, lo showman napoletano è comparso sui social pubblicando una storia sulle sue Instagram stories. Ha infatti respostato un video della pagina Musicdiscoveryhour, che ritrae Justin Timberlake mentre canta il brano A song for you di Leon Russel, una celebre canzone del 1970. I fan hanno così notato il significato che potrebbe essersi nascosto tra le parole del brano. La canzone parla di amore ma anche di solitudine, recitando le parole “Ora che siamo soli e canto questa canzone per te“. E ancora: “Nessuna è più importante per me“, “Sei l’amore della mia vita, sei mia amica“. Il gossip sta quindi sempre di più impazzando, soprattutto dopo aver letto le parole di questa canzone che rappresenta a tutti gli effetti una dedica d’amore. Che sia rivolta proprio a Belen?

E’ questo ciò che stanno ipotizzando i followers, anche se la conferma ufficiale non la si può avere al momento. C’è inoltre da dire che anche la modella argentina, durante la giornata di sabato 22 luglio, aveva postato sui social la copertina del brano Ríe cuando puedas, Ilora cuando lo necesites. Ancora non si sa quindi cos’hanno in mente di fare i due, ma quel che è certo è che si continua a parlare di un presunto avvicinamento della Rodriguez all’imprenditore Elio Lorenzoni, con cui sarebbe stata paparazzata e con cui si sarebbe recata nell’hotel Excelsior Gallia di Milano. De Martino è invece apparso, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, senza fede nuziale e questo ha fatto ancor di più chiacchierare gli appassionati di gossip. Non resta che attendere per scoprirne di più.

Selena Marvaldi