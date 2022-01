La riconosci? Oggi è una delle cantanti più famose d’Italia

By

La bambina in foto adesso è una delle cantanti più famose d’Italia. Ecco di chi si tratta.

In foto questa dolce bambina sta stringendo un peluche, qualche anno dopo le stesse mani hanno sollevato per due volte il trofeo del Festival di Sanremo e una coppa per la vittoria a Ballando con le Stelle.

Stiamo parlando di: Arisa.

La bambina in foto adesso è una grande cantante italiana

Nata sotto il nome di Rosalba Pippa, a Genova nel 1982 ma cresciuta a Pignola, in Basilicata, comincia a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica da piccolissima partecipando alla sua prima competizione musicale a soli quattro anni.

Ha cominciato a studiare da autodidatta l’emissione della voce e l’uso del diaframma ascoltando giorno dopo giorno le canzoni delle sue cantanti preferite come Mariah Carey e Celine Dion, capendo le differenze che si sono tra le versioni incise su disco e quelle nei live, rivedendo i video delle sue beniamine più volte cercando di imitarle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Durante la sua vita ha svolto lavori come baby sitter, cameriera, parrucchiera, barista, donne delle pulizie e infine estetista, professione che ha esercitato fino al 2008 quando prende parte al concorso di SanremoLab vincendo l’edizione assieme a Simona Molinari avendo l’opportunità di entrare in gara nella categoria Giovani del Festival di Sanremo 2009.

Vince la kermesse nella sua categoria con il brano Sincerità che diviene prima ancora della proclamazione della sua vittoria, uno dei brani più scaricati e osannati dalla critica e dal pubblico.

Da Sanremo a Ballando con le Stelle

Con la sua vittoria, Arisa, è al momento l’ultima donna ad essersi classificata al primo posto della categoria Giovani. Detiene anche la staffetta di ultima donna solista (escludendo Victoria De Angelis componente dei Maneskin), ad aver trionfato anche nella categoria Big, dove ha vinto nel 2014 con il brano Controvento.

Dopo i successi musicali viene ingaggiata prima come coach per il talent X Factor per poi passare a diventare una dei docenti di canto di Amici di Maria De Filippi.

Terminata l’esperienza con il talent di Canale 5, accetta di partecipare alla sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, vincendo l’edizione in coppia con il ballerino Vito Coppola.

I due si sono esibiti sabato dopo sabato in vari stili di danza, molte delle canzoni su cui hanno danzato erano tratti dal nuovo album della cantante intitolato Ero romantica.

Grazie a questa esperienza Arisa ha ammesso di essersi sentita diversa, più libera e di voler continuare a ballare anche oltre il programma televisivo.