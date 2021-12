Senza Sogni feat Elisa, Guè | Testo ed audio della canzone

Ecco di seguito il testo e l’audio di Senza Sogni, canzone di Guè in featuring con Marracash.

Cosimo Fini, è conosciuto da tutti gli italiani con il nome d’arte Guè Pequeno.

Dopo tanti anni sulla scena musicale, il rapper ha deciso di cambiare il suo nome d’arte in Guè, levando l’appellativo Pequeno, su suggerimento suo amico e produttore Jacopo Pesce.

Il nuovo nome d’arte, è stato dato annunciato insieme al rilascio del suo nuovo album, intitolato Gvesvs, dove sulla copertina il cantante è ritratto con una corona di spina che rimanda alla mente Gesù Cristo.

Questo perché Guè è nato il 25 dicembre del 1980.

All’interno del nuovo album, sono presenti molto featuring tra cui uno con Elisa nel brano Senza Sogni.

Ecco di seguito l’audio e il testo del brano:

Chi realizza i sogni a volte no non sogna più

Chi si sente solo a volte no non piange più

Se ti dicessi che io non sono quel che vedi

Se tu mi credessi te lo direi perché non ho freni

Un altro giro attorno al sole

Un altro testo pieno di sterone

Testamento di autodistruzione

Il presente pressa, manda in depressione

Ho pesato sempre solo droghe invece che le azioni e le parole

Sono il re del mio castello ma di sabbia

Sul mio trono con un calice di rabbia

Inseguendo fuochi fatui, ebbro di piaceri vacui

Se mi ami, te lo tatui, quelli che vengono da qui

Vogliono il potere o la fama o il lusso

Hai lavorato in lutto, io volevo tutto

Mentre il sentimento mio restava incolto

Il sesso più corrotto, il sonno indotto

Chi realizza i sogni a volte, no, non sogna più

E chi si sente solo a volte no non piange più

Se ti dicessi che io non sono quel che vedi

E se tu mi credessi, te lo direi perché non ho freni

Poi ci siamo risvegliati, con i volti già segnati

I destini già assegnati, se ci fossimo solo sognati?

Non l’ho solo detto, io l’ho fatto per davvero

Sei nel mio cervello come un emisfero

Io sto nel tuo cuore sì come un ventricolo

Dentro di te come un pusher in un vicolo

Patto col devil, non disonorarlo

Sto nel sottomondo, parlo all’incontrario

Tutti i miei valori sono capovolti

Democrazia fondata sul lavoro sporco

L’anima mia si deprezza

Resto Darko come Donnie

Le notti mi sogno le rime

Nei giorni io rappo i miei sogni

Chi realizza i sogni a volte, no, non sogna più

E chi si sente solo a volte no non piange più

Se ti dicessi che io non sono quel che vedi

E se tu mi credessi, te lo direi perché non ho freni

Perché non ho freni

Non ho freni