Generic Animal – Sorry: audio e testo del nuovo singolo

Da venerdì 8 novembre 2019 è disponibile il nuovo singolo di Generic Animal, al secolo Luca Galizia, scritto di suo pugno e prodotto da Fight Pausa. Il brano anticipa il nuovo album di inediti in uscita nel 2020 via La Tempesta/Island Records.

Il testo e l’audio della nuova interessante canzone di questo emergente cantante lombardo classe 1995, piccolo grande assaggio dell’atteso disco, che rappresenta lo specchio del mondo di questo ventiquattrenne e delle sue relazioni complicate.

Generic Animal – Sorry testo

C’è poco da dire, lo sai anche tu

Ho poche parole per quel vuoi tu

È la stessa cosa in modo gentile

Non fare il gentile che non serve a niente

Solo per sco*are e non vuole dire

Firmare un contratto che ti starò dietro

Ho già i ca**i miei che non ti immagini

Non sono un criminale, ho una famiglia da sfamare

Ma va bene così

Non te lo devo

Raccontare

No, non ho letto

Il giornale

Non so più niente di me

E mi son accorto che

Tu da lontano mi sei più vicina

Di questo fo**uto cellulare





Che mi implora di smettere

Di provare a testarmi e di farlo a pezzi

Che tanto è vecchio ma tutto sommato

Fila sempre liscio, il vetro è pure mezzo rotto

Fila sempre liscio

Mi fila sempre liscio

È poco che vivo da solo

E ho il frigo pieno, se vuoi

La casa non è manco mia

È di un amico che è andato

A lavorare come un adulto

All’estero

Se vuoi ti puoi anche fermare

Qui da me

Non so più niente di me

E mi son accorto che

Tu da lontano mi sei più vicina

Di questo fo**uto cellulare





Che mi implora di smettere

Di provare, testarmi e di farlo a pezzi

Che tanto è vecchio ma tutto sommato

Fila sempre liscio, il vetro è pure mezzo rotto

Fila sempre liscio

Mi fila sempre liscio





