The Chainsmokers – Push My Luck: audio, video, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato l’8 novembre 2019, Push My Luck è il sesto anticipo dell’album dei Chainsmokers, World War Joy, atteso per dicembre 2019, ma al momento in cui scrivo, il terzo album in studio del duo composto da Drew Taggart e Alex Pall, non ha ancora una release date ufficiale. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video

.

Già conosciuta dai fan dei due artisti, in quanto suonata dal video lo scorso 18 giugno, la nuova gradevole canzone è stata scritta da Smarter Child, Remy Gautreau & Andrew Taggart e prodotta con la collaborazione di Smarter Child & Ian Kirkpatrick.

Nel brano si parla di una potenziale relazione: lui è rimasto incantato da lei e nonostante il primo incontro non sia andato proprio a gonfie vele, egli vorrebbe rivederla, da qui il titolo “sfidare la sorte, tentare la fortuna” con questa persona. Il filmato sarà online dalle ore 16 dell’8 novembre.

The Chainsmokers – Push My Luck Testo e Traduzione

Broad Street

Yeah, we met over sake

Might have started off rocky

And ruined our first date

But last night

When you finally called me

I ran straight through the lobby

I couldn’t keep you waiting

[Pre-Chorus]

And I know, and I know, and I know, and I know

That you like your space with your one roommate

Do you mind if I see you tomorrow?

Yeah, I know, yeah, I know, yeah, I know, yeah, I know

That you work Sundays for minimum wage

Should I have known that you would take hold and never let go?

Never let go

[Chorus]

I think I might push my luck with you

Does another night feel alright to you?

If I ask right now, would you think it through? (Hey)

I think I might push my luck with you

Did you say that you got nothing else to do?

Is it okay if I stay? ‘Cause I’m dying to

Yeah, I’m dying to

[Verse 2]

Restless

Tangled up in your mattress

In the morning, we’ll get dressed

The one that got away

You caught me (You caught me)

Yeah, I’m right where you want me

Every inch of my body

Won’t let this go to waste

[Pre-Chorus]

And I know, and I know, and I know, and I know

That you like your space with your one roommate

Should I have known that you would take hold and never let go?

Never let go

[Chorus]

I think I might push my luck with you

Does another night feel alright to you?

If I ask right now, would you think it through? (Hey)

I think I might push my luck with you

Did you say that you got nothing else to do?

Is it okay if I stay? ‘Cause I’m dying to

Yeah, I’m dying to





[Drop]

I think I might push my—

Does another night feel al—

If I ask right now, would—

[Chorus]

I think I might push my luck with you

Does another night feel alright to you?

If I ask right now, would you think it through? (Hey)

I think I might push my luck with you

Did you say that you got nothing else to do?

Is it okay if I stay? ‘Cause I’m dying to

Yeah, I’m dying to





Broad Street

Sì, ci siamo incontrati per amore

Magari non è iniziata benissimo

E il nostro primo appuntamento è stato rovinato

Ma ieri sera

Quando finalmente mi hai chiamato

Sono corso nell’atrio

Non riuscivo a farti attendere

E lo so, e lo so, e lo so, e lo so

Che ti piace il tuo spazio con il tuo unico coinquilino

E’ un problema vederci domani?

Sì, lo so, sì, lo so, sì, lo so, sì, lo so

Che lavori la domenica per una paga minima

Avrei dovuto sapere che avresti preso il sopravvento e non avresti mollato mai?

Credo che potrei sfidare la sorte con te

Ti andrebbe di passare un’altra sera con me?

Se lo chiedessi ora, ci penseresti su? (Hey)

Credo che potrei sfidare la sorte con te

Hai detto che non hai nient’altro da fare?

Va bene se rimango? Perché muoio dalla voglia

Sì, muoio dalla voglia





Senza pace

Aggrovigliati nel tuo letto

Domattina, ci vestiremo

Quello che è scappato

Mi hai preso (mi hai preso)

Sì, sono proprio dove mi vuoi

Ogni centimetro del mio corpo

Non lasceremo che la serata vada male

E lo so, e lo so, e lo so, e lo so

Che ti piace il tuo spazio con il tuo unico coinquilino

Avrei dovuto sapere che avresti preso il sopravvento e non avresti mollato mai?

Credo che potrei sfidare la sorte con te

Ti andrebbe di passare un’altra sera con me?

Se lo chiedessi ora, ci penseresti su? (Hey)

Credo che potrei sfidare la sorte con te

Hai detto che non hai nient’altro da fare?

Va bene se rimango? Perché muoio dalla voglia

Sì, muoio dalla voglia

Penso che potrei sfidare la

Ti andrebbe di passare un’altra sera

Se te lo chiedessi adesso

Credo che potrei sfidare la sorte con te

Ti andrebbe di passare un’altra sera con me?

Se lo chiedessi ora, ci penseresti su? (Hey)

Credo che potrei sfidare la sorte con te

Hai detto che non hai nient’altro da fare?

Va bene se rimango? Perché muoio dalla voglia

Sì, muoio dalla voglia

