Vasco Rossi, le date ufficiali del tour nel 2022 e i prezzi dei biglietti

Vasco Rossi ha annunciato le date ufficiali del suo tour del 2022. Ecco di seguito le tappe e i prezzi dei biglietti.

Nato a Zocca, in provincia di Modena, nel 1952, Vasco Rossi, in tenera età, i genitori lo iscrivono in una scuola di musica per farlo avvicinare al canto, tanto che all’età di 13 anni vince il suo primo concorso L’Usignolo d’oro cantando al canzone Come nelle Fiabe.

Un anno dopo fa parte del gruppo musicale Killer, che cambia nome in Little Boys. Tra i componenti c’è anche Marco Gherardi suo compagno di mille avventure artistiche e non.

Vasco Rossi: le date del prossimo tour

Nel 1967 viene iscritto presso un’Istituto Salesiano, ma l’esperienza in convento si rivela traumatica tanto che il rapporto con i salesiani provocherà problemi con il cantante e altre figure ecclesiastiche anche dopo l’esperienza in istituto.

Scappato due volte dall’istituto e rifugiatosi da sua zia, viene iscritto da suo padre, presso un Istituto Tecnico commerciale di Bologna. Dopo la scuola decide di voler frequentare teatro presso il DAMS del capoluogo Emiliano ma per non accettazione da parte di suo padre si trova costretto a frequentare la facoltà di Economia e Commercio che abbandonerà per iscriversi a Pedagogia interrompendo il suo percorso ad otto esami dalla laurea.

Nel 1975 a Zocca, fonda la prima radio libera intitolata Punto Radio, che ancora oggi copre gran parte della pianura padana fino ad essere ascoltata in Piazza San Marco a Venezia.

Grazie a questa sua esperienza comincia a lavorare sia come dj che come showman e incontra alcuni personaggi importanti della scena musicale italiana non curante che ben presto sarebbero diventati dei suoi colleghi.

Invogliato da alcuni suoi amici e colleghi ad intraprendere una carriera musicale, in particolare dal frontman de Gli Stadio, Gaetano Curreri, Rossi pubblica il suo primo 45 giri intitolato JennySilvia che contiene per l’appunto i brani Jenny e Silvia.

Dopo essere apparso brevemente in televisione nel 1979 il successo arriva grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 1982 dove canta il brano Vado al massimo classificatosi in fondo alla classifica ma diventato uno dei brani più famosi di quell’anno e della carriera del cantante.

La sua esibizione fece scandalo perché il cantante invece di posizionare il microfono sull’asta se lo introdusse in tasca e mentre andava via il filo troppo corto lo fece cadere facendo rimbombare il boato in tutto il Teatro Ariston.

Da quel momento in poi, Vasco Rossi è diventato nel tempo uno dei migliori cantanti del panorama musicale del nostro Paese.

Le tappe del Tour

Il prossimo tour di Vasco Rossi farà tappa nelle seguenti città nelle rispettive date:

20 maggio 2022 – Trento; Trentino Music Arena

24 maggio 2022 – Milano; MIND Milano Innovation District

28 maggio 2022 – Imola; Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

03 giugno 2022 – Firenze; Visarno Arena

07 giugno 2022- Napoli; Stadio Diego Armando Maradona

11 giugno 2022 – Roma; Circo Massimo

12 giugno 2022 – Roma; Circo Massimo

17 giugno 2022 – Messina; Stadio San Filippo

22 giugno 2022 – Bari; Stadio San Nicola

26 giugno 2022 – Ancona; Stadio del Conero

30 giugno 2022 – Torino; Stadio Olimpico Torino

Per sapere i prezzi dei biglietti e per prenotarli potete cliccare su questo visitare il sito: www.viagogo.it