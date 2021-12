Gianna Nannini, il drammatico incidente a lavoro in cui perse due dita

By

Gianna Nannini ha confessato di aver subito un grave incidente in cui ha perso due dita. Ecco il suo racconto.

Nata a Siena nel 1953, contradiola dell’Oca, Gianna Nannini, sorella minore dell’ex pilota di Formula 1, Alessandro Nannini, e figlia del noto imprenditore dolciario Danilo Nannini, nonché ex presidente del Siena e Priore della Contrada della Civetta, dopo aver frequentato il liceo scientifico studia pianoforte a Lucca e lavora nell’impresa di famiglia.

A 18 anni partecipa a Montecarlo, ad un concorso musicale dove si classifica quarta. L’anno successivo si trasferisce a Milano studiando composizione da Bruno Bertinelli e per dedicarsi completamente alla sua attività di musicista.

Gianna Nannini e l’incidente sul lavoro

Nella capitale lombarda si esibisce in vari locali e incontra il musicista blues Igor Campaner che gli chiede di affiancarlo nelle sue performance. Inoltre, comincia a prendere lezioni da un terapista vocale a Londra.

Dopo aver rifiutato un contratto con l’Ariston che voleva farla diventare una cantante più tradizionale, viene notata da Mara Maionchi e da Claudio Fabi della Numero Uno che le producono il suo primo album.

Il primo successo arriva nel 1979 con il brano America, contenuto nel suo disco California che diviene un successo anche nel resto d’Europa suscitando scandalo per via della sua copertina ritraente la Statua della Libertà che impugna un vibratore a stelle e striscie.

Tra i suoi successi ci sono canzoni come Fotoromanza, I Maschi, Profumo e tanti altri, grazie a questi suoi brani, oltre a ricevere dischi d’oro e platino e riconoscimenti al di fuori dal nostro Paese si esibisce con artisti internazionali.

Il motivo della sua voce roca

Nel 1989 registra assieme a Edoardo Bennato l’Inno ufficiale dei Mondiali di Calcio di Italia ’90, Un’estate Italiana, che diventa molto popolare, risultando ancora oggi nel 2021 il più bell’inno mai scritto e musicato per un mondiale di calcio, tornato in voga dopo la vittoria della Nazionale Italiana di Calcio agli Europei 2020 tenutosi durante l’estate del 2021.

Dopo aver scritto brani per altri artisti tra cui Colpo di Fulmine, brano vincitore del Festival di Sanremo 2008 cantato dalla coppia formata da Giò Di Tonno e Lola Ponce, l’artista continua a regalare gioie ai suoi fan con le sue canzoni e le sue performance in giro per l’Italia.

Gianna Nannini ha confessato di aver subito un’incidente quando lavorava nell’azienda di famiglia. Mentre sperimentava una nuova ricetta, la donna perse due dita nel macchinario dell’impasto e lo choc e il dolore provocato le fecero diventare la voce molto più roca di quella che aveva.