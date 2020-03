Valerio Mazzei – 24 ore: audio e testo della seconda canzone

Il testo e l’audio di 24 ore, singolo di Valerio Mazzei rilasciato il 27 marzo 2020. Si tratta della seconda canzone di questo ormai celebre youtuber, idolo soprattutto delle teenagers, che hanno smaniato per l’attesa della release.

Mentre siamo in piena emergenza epidemica, questo ragazzo classe 2000 ha reso disponibile questa “contagiosa” canzone, che inizialmente si vociferava potesse intitolarsi Fuori Piove e che arriva a poco meno di un anno dal primo fortunato brano Tour Bus.

Il brevissimo orecchiabile estratto di questo pezzo, che è stato possibile ascoltare fino alla data d’uscita e che nel web è divenuto virale ancor prima della release, in special modo su Tik Tok e su Youtube, inizialmente si credeva fosse il ritornello, ma in realtà non è così, perché è una sorta di ponte e lo si sente solo una volta nel finale.

Riguardo questa sua seconda canzone, scritta da Marco Paoletto & Fabio Pizzoli e composta da Alvise Mose, Valerio ha dichiarato di tenerci moltissimo e di averci messo un po’ di tempo per realizzarla. C’è da aggiungere che è dedicata a una persona della quale non si conosce ancora l’identità, ma potrebbe essere l’ex fiamma Marta Losito.

Info su Valerio Mazzei

Lo youtuber è nato nella capitale il 25 aprile 2000 e ha una sorella di nome Sofia. E’ divenuto famoso per i suoi video postati sul canale DanyeVale (aperto il 7 Marzo 2017), che condivideva con l’amico Daniele Montani, ottenendo ottimi risultati sin dai primi video caricati. Nel settembre 2018 le strade dei due giovani si separano. Questo è l’attuale canale Youtube di Valerio, che vanta oltre un milione di iscritti. Questa è invece la sua pagina instagram da oltre 1.300.000 followers: @valerio.mazzei .

Valerio Mazzei 24 ore testo

Girl

I’ve been calling all night

e non rispondi mai (mai)

sono preso a male

under the moonlight

e na-ah-ah-ah

tieni i miei sogni in ostaggio

na-ah-ah-ah

vivo questa vita in viaggio





Chiudo gli occhi ma sei ancora qui

quando scappo vieni a prendermi

tra tutte queste mille spunte blu

dimmi che sei qui sotto, amore vieni su

sapessi stare al mondo

non parlerei di te

non passerei le notti

a chiedermi il perchè

E fuori piove, ma con il sole

tu dai la colpa solo ai miei sbalzi di umore

non bastano le storie, con la nostra canzone

ci ritroviamo sempre senza mai sapere dove

ma oggi piove col sole

oggi piove col sole

oggi piove col sole

e tutto si cancella dopo ventiquattro ore

E forse è tardi

e tu non vuoi parlarmi

mentre fuori piove con il sole a tratti

io che non so più ascoltarti

e non mi riconosco più

tutto questo sembra un deja-vu

E vado in up (in up)

poi vado in down (down down)

perchè tu ti avvicini e poi scappi

io ti cerco e non riesco a trovarti

e up (up), e ancora down (down down)

prendiamo il nostro cuore a calci

è il nostro modo di amarci

E fuori piove, ma con il sole

tu dai la colpa solo ai miei sbalzi di umore

non bastano le storie, con la nostra canzone

ci ritroviamo sempre senza mai sapere dove

ma oggi piove col sole

oggi piove col sole

oggi piove col sole

e tutto si cancella dopo ventiquattro ore





E fuori piove

sei tu che porti il sole

e non so come trovare le parole

vorrei dirti un milione di cose

ma non ho neanche il coraggio

di risponderti alle storie

E fuori piove, ma con il sole (con il sole)

tu dai la colpa solo ai miei sbalzi d’umore

non bastano le storie con la nostra canzone

ci ritroviamo sempre senza mai sapere dove

ma oggi piove col sole (oggi piove)

oggi piove col sole (ah-ah-ah)

oggi piove col sole

e tutto si cancella dopo ventiquattro ore





