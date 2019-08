V (BTS) – Winter Bear: video, testo e traduzione del nuovo brano

Kim Tae-hyung, in arte V, membro del gruppo sudcoreano BTS, in data 9 agosto 2019 ha rilasciato a sorpresa il filmato di una canzone inedita in inglese battezzata Winter Bear: leggi il testo e la traduzione in italiano e guarda il video.

Scritto con la collaborazione di Adora, Hiss Noise & RM, questo gradevole brano uscito a sorpresa, omaggia il 3 ° anniversario della morte di sua nonna.

Nella clip diretta dall’interprete, lo vediamo durante i suoi viaggi effettuati durante l’ultima tournée con il gruppo K-Pop ed è proprio di poche ore fa la notizia che la band coreana più prolifica di sempre, si prenderà una lunga pausa al fine di riposarsi e si tratta della prima pausa dei BTS da quando sono nati, nel 2013, e non è stato specificato quanto durerà.

Testo e traduzione di Winter Bear

[Verse]

She looks like a blue parrot

Would you come fly to me?

I want some good day, good day, good day

Good day, good day

Looks like a winter bear

You sleep so happily

I wish you good night, good night, good night

Good night, good night

Lei sembra un pappagallo blu

Voleresti con me?

Voglio passare una bella giornata, bella giornata, bella giornata

Bella giornata, bella giornata

Sembri un orso invernale

Dormi così felicemente

Ti auguro una buona notte, buona notte, buona notte

Buonanotte, buonanotte





[Pre-Chorus]

Imagine your face

Say hello to me

Then all the bad days

They’re nothing to me

With you

Immagino il tuo viso

Salutarmi

Così tutti i brutti giorni

Non significheranno nulla per me

Con te

[Chorus]

Winter bear

Ooh, ooh, ooh

Sleep like a winter bear

Ooh, ooh, ooh

Sleep like a winter bear





Orso invernale

Ooh, ooh, ooh

Dormi come un orso invernale

Ooh, ooh, ooh

Dormi come un orso invernale

[Instrumental Outro]