Chris Viz – Diavla ft. Young Vene | Testo e Traduzione

Diavla è un contagioso ed esplicito singolo dell’emergente rapper Chris Viz, con la collaborazione di Young Vene, disponibile ovunque dal 10 aprile 2019 via WolFlow Records. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video.

Questi due artisti praticamente sconosciuti, hanno dato vita a questa canzone, che ha scalato la classifica virale di Spotify. Dal punto di vista della tematica, qui si parla di una ragazza che i due giovani artisti vorrebbero portare a letto. Lei sarebbe una diavoletta e allora loro cosa sarebbero, visto che questa donzella è già impegnata? Se lei è un diavolo, loro non sono di certo da meno.

Testo e traduzione di Diavla

Tu novio es un bobo

No se merece ninguna mujer

Cuando me digas “te robo”

No, yo no entiendo qué haces con él

Tú te mereces un lobo

Alguien que sepa darte tu placer

Yo te como, te lo meto, te lo-

Te lo meto, baby.

Il tuo ragazzo è uno stupido

Non merita nessuna ragazza

Quando mi dici “ti ruberò”

No, non capisco perché stai con lui

Tu meriti un lupo

Qualcuno che sappia darti piacere

Io ti divoro, te lo infilo, te lo

Te lo infilo, baby.

No lo pienses

Yo soy diferente y lo sabes

Te voy a hacer llegar cinco veces

Dime cuándo quieres que te clave, yeah

Mami no lo pienses

Yo soy diferente y lo sabes

Te voy a hacer llegar cinco veces

Dime cuándo quieres que te clave, yeah.

Non stare a pensarci

Io sono diverso e lo sai

Ti farò avere l’orgasmo cinque volte

Dimmi solo quando vuoi essere chia*ata, sì

Bella, non stare a pensarci

Sono diverso e tu lo sai

Ti farò avere l’orgasmo cinque volte

Dimmi solo quando vuoi essere chia*ata, sì

Porque ella es una diabla

Ella tiene una mente macabra

Me encanta cada vez que me habla

Y su novio necesita viagra, yeah.

Perché lei è una diavoletta

Ha una mente macabra

Adoro quando mi parla

E il suo ragazzo ha bisogno del Viagra, sì.

Yo sí te lo meto

Yo contigo no me comprometo

Vamos a dejar esto en secreto

Dame ese booty que te lo aprieto.

Io si che te lo ficco

Senza impegni sentimentali

Manterremo il segreto

Dammi quel sedere che te lo stringo.

Porque ella es una diabla

Ella tiene una mente macabra

Me encanta cada vez que me habla

Y su novio necesita viagra, yeah.

Yo sí te lo meto

Yo contigo no me comprometo

Vamos a dejar esto en secreto

Dame ese booty que te lo aprieto.

Baby ¿Dónde estás que no te veo?

Es que sin ti yo me siento feo

Yo te buscaba hasta pa’ verte en el recreo

Lo que digan los envidiosos no lo creo, no lo veo

Tu novio no sabe qué hacer

Cada vez que llego me quieres comer

Y es que estás conmigo, tú no estás con él

En la disco no cabemos los tres.

Baby, Dove sei?

È che senza di te mi sento malu

Ti cercavo finché non ti ho vista durante la ricreazione

A quello che dicono gli invidiosi non ci credo, non lo penso

Il tuo ragazzo non sa cosa fare

Ogni volta che mi vedi vorresti divorarmi

E tu sei con me, non con lui

In discoteca non ci stiamo in tre.

Y dale que tú estás suelta

Tú vas pa’ la disco toda revuelta

Yo sé que tú quieres conmigo dar una vuelta

Es que tú eres una experta.





E dai che sei in libertà

Vai al disco tutta rivolta

So che vuoi fare un giretto con me

È che sei esperta.

Y dale que tú estás suelta

Tú vas pa’ la disco toda revuelta

Yo sé que tú quieres conmigo dar una vuelta

Es que tú eres una experta.

Porque ella es una diabla

Ella tiene una mente macabra

Me encanta cada vez que me habla

Y su novio necesita viagra, yeah.

Yo sí te lo meto

Yo contigo no me comprometo

Vamos a dejar esto en secreto

Dame ese booty que te lo aprieto.

Porque ella es una diabla

Ella tiene una mente macabra

Me encanta cada vez que me habla

Y su novio necesita viagra, yeah.

Yo sí te lo meto

Yo contigo no me comprometo

Vamos a dejar esto en secreto

Dame ese booty que te lo aprieto.

Si él te deja sola

Yo te puedo pasar a buscar

Y nos vamos por ahí a fumar

Te quiero llevar a bellaquear

Yo no sé si tú eres mayor de edad

Tienes cara de que te gusta jugar

En la cama la grabo con mi celular

Y a su novio después se lo vo’a enviar.

Se lui ti lascia sola

Posso passare a prenderti

E ce ne andiamo in giro a fumare

Voglio portarti a godere

Non so se sei maggiorenne

Hai l’aria di quella a cui piace giocare

La filmo con il mio cellulare a letto

E poi invio il filmato al suo ragazzo.

Pónteme en pose, pose

A ella le gusta que se lo roce, roce

Dice que fuma desde los doce, doce

Yo no soy famoso pero tu mujer sí me conoce.





Mettiti in posa, posa

A lei piace gliela tocchi, tocchi

Dice che fuma da quando aveva dodici anni, dodici

Non sono famoso ma tua moglie si che mi conosce.

Pónteme en pose, pose

A ella le gusta que se lo roce, roce

Dice que fuma desde los doce, doce

Yo no soy famoso pero tu mujer sí me conoce.

Porque ella es una diabla

Ella tiene una mente macabra

Me encanta cada vez que me habla

Y su novio necesita viagra, yeah.

Yo sí te lo meto

Yo contigo no me comprometo

Vamos a dejar esto en secreto

Dame ese booty que te lo aprieto.

Porque ella es una diabla

Ella tiene una mente macabra

Me encanta cada vez que me habla

Y su novio necesita viagra, yeah.

Yo sí te lo meto

Yo contigo no me comprometo

Vamos a dejar esto en secreto

Dame ese booty que te lo aprieto.





