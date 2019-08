Paul Kalkbrenner – No Goodbye: audio, testo e traduzione del singolo

Rilasciato il 26 luglio 2019, No Goodbye è un singolo del deejay e produttore tedesco Paul Kalkbrenner, disponibile anche nella versione estesa: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova produzione, interpretata dalla cantautrice australiana Chiara Hunter.

Questa gradevole canzone è stata scritta dalla stessa Chiara, Nicola Roberts & Daniel Boyle e vede la Hunter cantare il suo cuore spezzato.

Paul Kalkbrenner – No Goodbye Testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

I got ghosts

Know you feel ’em, know you feel ’em

When you hold me close

It’s those missed calls

That I don’t answer

So he calls me from unknown

Ho dei fantasmi

So che le senti, so che le senti

Quando mi stringi forte

Sono quelle chiamate perse

A cui non rispondo

Così mi chiama anonimamente

So you can show me love if you wanna

I’ve still got a hangover

He picked me up and put me down

Here I am and it’s over

I look across and it’s cold

Where we used to pillow talk for hours

Quindi puoi farmi scoprire l’amore se vuoi

Ho ancora i postumi della sbornia

Mi ha rimorchiata e scaricata

Eccomi ed è finita

Guardo dall’altra parte ed è freddo

Dove facevamo conversazioni intime per ore

‘Cause I’m still sleeping with a broken heart

So I’ll let you lay with me

I can hide my tears from you in the dark

While I’m lost in your body

Just for tonight

There’s no goodbye

You walk me home, I’m gonna let you inside

Perché dormo ancora con il cuore spezzato

Quindi ti permetterò di venire a letto con me

Posso nasconderti le mie lacrime nel buio

Mentre mi sono perso nel tuo corpo

Solo per stanotte

Senza alcun addio

Mi accompagnerai a casa, ti lascerò entrare

‘Cause I’m still sleeping with a broken heart

Hope you don’t mind

Perché sto ancora dormendo con il cuore spezzato

Spero non ti dia fastidio

This isn’t me

I’m running wild for him when I should be running free

I know my heart

Deserves to feel wrapped up in love, not torn apart





Questa non sono io

Sono fuori controllo per lui quando dovrei fregarmene

So che il mio cuore

Merita di sentirsi avvolto nell’amore, non di essere fatto a pezzi

So show me love if you wanna

I’ve still got a hangover

He picked me up and put me down

Here I am and it’s over

I look across and it’s cold

Where we used to pillow talk for hours

Quindi fammi scoprire l’amore se ti va

Ho ancora i postumi della sbornia

Mi ha rimorchiata e scaricata

Eccomi ed è finita

Guardo dall’altra parte ed è freddo

Dove facevamo conversazioni intime per ore

‘Cause I’m still sleeping with a broken heart

So I’ll let you lay with me

I can hide my tears from you in the dark

While I’m lost in your body

Just for tonight

There’s no goodbye

You walk me home, I’m gonna let you inside

Perché dormo ancora con il cuore spezzato

Quindi ti permetterò di venire a letto con me

Posso nasconderti le mie lacrime nel buio

Mentre mi sono perso nel tuo corpo

Solo per stanotte

Senza alcun addio

Mi accompagnerai a casa, ti lascerò entrare

‘Cause I’m still sleeping with a broken heart

Hope you don’t mind, don’t mind

Just for tonight

There’s no goodbye

You walk me home, I’m gonna let you inside

Perché dormo ancora con il cuore spezzato

Spero non ti dispiaccia, non ti dispiaccia

Solo per stanotte

Senza alcun addio

Mi accompagnerai a casa, ti lascerò entrare

‘Cause I’m still sleeping with a broken heart

Hope you don’t mind, don’t mind





Just for tonight

There’s no goodbye

Just for tonight

There’s no goodbye

Just for tonight

There’s no goodbye

Just for tonight

There’s no goodbye





Ascolta su: