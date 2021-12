Ultimo, la bellissima sorpresa alla coppia da record: il video della serenata

Nonostante la delusione da parte dei talent, comincia a suonare in alcuni locali, in particolare quelli del quartiere di San Basilio, insieme ad altri cantanti della scena romana che sono diventati importanti cantautori come Tommaso Paradiso e Motta.

Nel 2016, decide di utilizzare lo pseudonimo Ultimo, per far capire alla gente che la sua musica è dedicata alle le persone fragili, che non sanno quale sarà il loro futuro. Nello stesso anno vince a Milano un concorso hip-hop promosso dall’Honiro Label che comincia a produrlo.

Nel 2017 apre i concerti di Fabrizio Moro e partecipa al concorso Sarà Sanremo dove si qualifica tra i partecipanti al Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove Proposte dove vince con il brano Il ballo delle incertezze.

Supereroi: la sorpresa del cantautore

Nel 2019 torna a Sanremo in qualità di Big, con la canzone I tuoi particolari, sfiorando la vittoria andata a Mahmood.

In occasione del suo secondo posto alla kermesse, il comportamento avuto da Ultimo, durante la conferenza stampa finale, fa molto discutere per via di alcune offese nei confronti dei giornalisti e per aver parlato di Mahmood chiamandolo “il ragazzo” .

In seguito, non si presenta sul set della consueta foto del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ritraente il vincitore del Festival con il secondo e il terzo classificato.

Negli ultimi giorni è diventato virale il video di Ultimo dove canta una serenata dedicata ad una coppia di coniugi di Grugliasco, formata da Domenico e Domenica che si amano da 74 anni.

Con la complicità dei famigliari della coppia e del sindaco del paese in provincia di Torino, Ultimo si è esibito sotto il loro balcone, sulle note di Supereroi colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese.

