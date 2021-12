Ultimo, conosci la sua ragazza? E’ la figlia di una famosissima showgirl italiana

La fidanzata del cantautore Ultimo è la figlia di una famosissima showgirl che ha avuto un enorme successo in Italia. Ecco di chi si tratta.

Niccolò Moriconi, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Ultimo, è un cantatore italiano molto apprezzato specie dalle nuove generazioni.

Nato a Roma nel 1996, nel quartiere di San Basilio, comincia a prendere lezioni di pianoforte e composizione dall’età di otto anni presso il Conservatorio Santa Cecilia della capitale.

Ultimo: ecco chi è la sua fidanzata

All’età di 14 anni comincia già a scrivere alcuni brani e a comporre delle melodie. Nel 2010 studia musica e pianoforte presso la Melody Music School e comincia ad essere prodotto dalla Melody Studio Recording.

Nel 2013 vince la terza edizione del concorso Una voce per il Sud, con il brano Regalami un sorriso, dedicato ai bambini del reparto Oncologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Dopo aver pubblicato alcuni singoli, viene scartato dalle selezioni del Festival di Sanremo 2015 con il brano Diamante nel cielo, dedicato ad un suo amico scomparso in un incidente stradale.

Nel 2012 e nel 2014 tenta di entrare a far parte dei talent Amici di Maria De Filippi ed X Factor, venendo scartato da entrambi.

Nello stesso periodo comincia ad esibirsi nei locali romani, in particolare nel quartiere di San Basilio, insieme a cantanti della scena romana che diventeranno in seguito importanti cantautori come Tommaso Paradiso e Motta.

Nel 2016, utilizzando per la prima volta il suo nome d’arte Ultimo, scelto per far capire subito alla gente che la gente per cui scrive sono le persone fragili, che non sanno quale sarà il loro futuro, vince a Milano un concorso hip-hop promosso dall’Honiro Label che comincia a produrlo.

Da Sanremo all’amore con Jacqueline Luna

Nel 2017 apre i concerti di Fabrizio Moro e prende parte al concorso Sarà Sanremo dove si qualifica tra i partecipanti al Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove Proposte dove risulterà vincitore con il brano Il ballo delle incertezze.

Nel 2019 torna sul palco del Teatro Ariston in qualità di Big, con il brano I tuoi particolari, classificandosi secondo dietro Mahmood.

In occasione della sua non vittoria fa molto discutere il comportamento avuto dal cantante durante la sala stampa in cui offende i giornalisti e non si presenta alla consueta foto del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ritraente il vincitore della kermesse con il secondo e il terzo classificato.

Ultimo è fidanzato con Jacqueline Luna Di Giacomo, la ragazza residente tra Roma e Los Angeles, dopo essere stata per un lungo tempo ad Hong Kong è la figlia della showgirl Heater Parisi e sogna di lavorare nel cinema.