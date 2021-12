Sfera Ebbasta, è l’artista più ascoltato su Spotify nel 2021

Nella classifica degli artisti più ascoltati su Spotify nel 2021 c’è Sfera Ebbasta. Ecco chi ricopre le altre posizioni.

Gionata Boschetti, vero nome del rapper Sfera Ebbasta è nato a Sesto San Giovanni nel 1992, ma è cresciuto a Cinisello Balsamo.

Dopo il successo ottenuto grazie ad alcuni suoi brani e nonostante le critiche con cui ha risposto con il brano Mademoiselle, la fama del cantante è cresciuta anno dopo anno, fino a farlo esordire nel ruolo di giudice nel talent X Factor.

Sfera Ebbasta: l’artista più ascoltato del 2021

Il cantautore è uno degli artisti con all’attivo più premi consegnati negli ultimi anni e i suoi guadagni raggiungono cifre stellari grazie ai suoi successi e alle sue sponsorizzazioni e collaborazioni.

Il rapper nel 2018 è risultato essere l’artista più ascoltato sulla piattaforma musicale Spotify.

Tre anni fa, la posizione in cima di Sfera Ebbasta era stata data grazie anche alla pubblicazione del suo album Rockstar in cui sono presenti hit come Cupido, Ricchi x Sempre, Tran Tran, Pablo ed Happy Birthday.

Il disco fu rilasciato in una prima versione a gennaio del 2018 e successivamente in edizione deluxe il 30 novembre dello stesso anno.

Il disco ottenne un enorme successo a tal punto da essere certificato sei volte platino.

La classifica di Spotify

Nel 2021, dopo tre anni, il rapper è risultato essere nuovamente il cantante più ascoltato su Spotify.

In questi anni l’artista, oltre ad aver preso parte ad X Factor, per la tredicesima edizione in cui ha trionfato come coach grazie alla vittoria di Sofia Tornambene, ha collaborato con altri artisti tra i quali Mahmood e Blanco.

Ed è proprio quest’ultimo a insediarsi al secondo posto della classifica dei cantanti più ascoltati sulla piattaforma, rivelandosi la rivelazione musicale italiana dell’anno.

Subito dopo al terzo posto troviamo Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana e appena fuori dal podio, al quarto posto abbiamo Guè.

Al quinto posto, invece, è presente Capo Plaza, mentre i Maneskin appaiono soltanto all’ottavo posto.

La band ha ricevuto un enorme successo musicale nel 2021 vincendo prima il Festival di Sanremo e in seguito l’Eurovision Song Contest, dando la possibilità alla kermesse Europea di essere ospitata in Italia nel 2022.

Infatti, la prossima edizione dell’ESC si terrà a maggio nella città di Torino presso il PalaOlimpico.