Aka 7even, i concerti dopo la partecipazione a Sanremo: 4 live quest’estate

Il cantautore Aka 7even dopo il Festival di Sanremo, nel 2022 sarà in tour durante l’estate con 4 live. Ecco dove sarà.

Luca Marzano, meglio conosciuto con il nome d’arte di Aka 7even, è un cantautore, rapper e scrittore italiano, noto per aver partecipato alla ventesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi.

Cresciuto nella provincia di Napoli a Santa Maria della Carità, ma nato a Vico Equense, nel 2000, debutta sulla scene musicali nel 2017 quando si presenta ai casting di X Factor venendo eliminato durante la fase di selezione dei bootcamp.

Aka 7even i concerti dopo Sanremo

Dal 2018 comincia a produrre musica firmando i brani con il suo vero nome e cognome, pubblicando dapprima un singolo nel 2019 e poi il suo primo Ep intitolato Chiaroscuro.

Nel 2020 pubblica i suoi brani con lo pseudonimo di Aka 7even, che come specifica in un’intervista significa “conosciuto come 7”. Il ragazzo ha scelto questo nome d’arte per via di essere stato sette giorni in coma a sette anni e per via che sette sono le vite dei gatti.

Dopo aver collaborato con Biondo nel brano Coco, partecipa alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, facendo parte degli allievi della docente di canto Anna Pettinelli.

Arrivato in finale non riesce a conquistare la finalissima che invece va al cantante Sangiovanni contro la ballerina Giulia Stabile che ne esce vincitrice dell’intera edizione.

Durante la trasmissione ottiene un enorme successo grazie al brano Mi manchi, che ottiene il doppio disco di platino e firma un contratto con la Columbia Records.

Dopo il successo estivo del brano Loca, che diventa uno dei tormentoni dell’estate del 2021, viene annunciata il 4 dicembre la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano Perfetta Così.

Per il cantautore si tratta della sua prima partecipazione alla kermesse che lo vedrà sfidarsi con altri 24 artisti in gara.

Le date del tour estivo

Dopo l’esperienza Sanremese, Aka 7even, sarà in tour con quattro date per dei live estivi.

Trattasi dei 4 concerti previsti per gennaio che slittano a giugno 2022.

La prima data sarà all’Atlantico di Roma il 3 giugno, mentre la seconda e la terza a Napoli presso la casa della musica il 5 e il 6 giugno e l’ultima tappa sarà al Fabrique di Milano il 9 giugno.

I biglietti per i concerti stanno andando a ruba e tra le canzoni presenti durante i concerti sicuramente ci saranno le hit Mi Manchi e Loca, oltre che il brano che presenterà in gara al Festival di Sanremo.