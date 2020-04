Tyga & Curtis Roach – Bored In The House: audio, video, testo e traduzione della canzone

Il testo e la traduzione in italiano di Bored in the House, singolo di Tyga e Curtis Roach, pubblicato il 28 marzo 2020. Ma com’è nata la canzone? Qualche giorno fa, Roach ha pubblicato 15 secondi di questo brano su TikTok, divenendo rapidamente virale.

Bored In The House è una sorta di inno per chi sta a casa e si annoia, vale a dire gran parte delle persone, da diversi giorni in quarantena costrette a stare nelle proprie abitazioni a causa del CoronaVirus.

Nel frattempo, quest’inno alla quarantena è stato ripreso da diversi artisti come Chance The Rapper, Charli D’Amelio, Liza Koshy e Tyga, letteralmente conquistati dalla canzone. Quest’ultimo ha rilasciato una sorta di remix, accompagnato da un video girato dai due artisti nelle rispettive dimore. Ascolta la canzone e guarda il video.

Testo e Traduzione di Bored In The House

[Chorus: Curtis Roach]

Okay, I’m bored in the house and I’m in the house bored (Bored)

Bored in the house and I’m in the house bored (Bored)

Bored then a muhfucka’ in the house bored

And I’m bored then a muhfucka’ in the house bored, haa

Bored in the house, bored in the house bored (Bored)

Bored in the house, bored in the house bored (Bored)

I’m bored then a muhfucka’ in the house bored

And I’m bored then a muhfucka’ in the house bored (Ayy)

[Refrain: Curtis Roach]

Ayy, I’m bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored

I’m bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored (Ayy)

[Verse 1: Tyga]

Ayy, I need me a thick chicks

Sittin on a couch and I’m going through my Netflix

Bored in the motherfucker, I ain’t doin’ shit

Tell her pull up make it shake like Nesquik

Neck frozen we’re nowhere to go, bitch

Pop in COD on a PS4

Tell the bitch chill like refrigerator doors

We can heat up some ramen

Can’t go to the store, haha

Can’t eνen go on tour nigga so bored

I am losing my mind (Mind)

All these girls tell ’em one at a time (Time)

Nigga still hatin’, tell ’em catch me outside (Side)

I’m Fernito, Fernito

At home like Depot, depot (Ayy)

She gonna suck it like mosquito (‘squito)

I’m a lion, she a Leo (Leo)

Ayy, married to the money dressed in tuxedos (Yeah)

I could show you mine like I’m Magnito (Peang)

Got my Vans on and they look like sneakers (Yeah)

Explore like Dora on the hunt like Easter

[Chorus: Curtis Roach]

Okay, I’m bored in the house and I’m in the house bored (Bored)

Bored in the house and I’m in the house bored (Bored)

Bored then a muhfucka’ in the house bored

And I’m bored then a muhfucka’ in the house bored, haa

Bored in the house, bored in the house bored (Bored)

Bored in the house, bored in the house bored (Bored)

I’m bored then a muhfucka’ in the house bored

And I’m bored then a muhfucka’ in the house bored (Ayy)

[Refrain: Curtis Roach]

Ayy, I’m bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored

I’m bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored (Ayy)

[Verse 2: Curtis Roach]

Ayy, I’m in the crib like an infant

With some Badu playin’ Burning incense

Bottle, tonic gin mixed in

Snoop house shoes getting

Down in the kitchen ay

I’ma socialize at a distance

I’m living my best life, minding my business

And my anti-socials for the win-win

Locked down I’m gonna stay stayin’ in in

Ramen noodles every night for my din din

Hulu binge watchin’ episodes of Ben-10

And I’ve got T-Raww for assistance

Bad boy, I’ma have to ball like a Piston

In quarantine, I’m the quarterback (Quarterback)

MVP, how I’m scoring that (Scoring that)

And the food here, shout out DoorDash (Shout out DoorDash)

Where the napkins? I need more of that

Ayy, can’t find the remote outta control

Outta my mind, outta my hands

Outta my soul honor the code

Got my locks blo-blonded in gold

I’m in a house and I’m so damn bored (Ayy, ayy)

I’m in a house like Cory

Where you could find me like Dory (Dory)

Ke-Ke put me on her story (Story)

Sonin’ them all like I’m Maury

My competition is boring

I’m bored in the house and I’m bored

[Chorus: Curtis Roach]

Okay, I’m bored in the house and I’m in the house bored (Bored)

Bored in the house and I’m in the house bored (Bored)

I’m bored then a muhfucka’ in the house bored

And I’m bored then a muhfucka’ in the house bored, haa

Bored in the house, bored in the house bored (Bored)

Bored in the house, bored in the house bored (Bored)

I’m bored then a muhfucka’ in the house bored

And I’m bored then a muhfucka’ in the house bored (Ayy)





[Refrain: Curtis Roach]

Ayy, I’m bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored

I’m bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored (Ayy)





Traduzione

[Ritornello]

Ok, sono a casa annoiato e sono annoiato in casa (Annoiato)

Annoiato in casa e io sono annoiato in casa (Annoiato)

Annoiato quindi un figlio di pu**ana in casa annoiato

E sono annoiato quindi un figlio di pu**ana annoiato in casa, ah

A casa annoiato, annoiato in casa annoiato (Annoiato)

Annoiato a casa, annoiato in casa annoiato (Annoiato)

Mi annoio quindi un figlio di pu**ana in casa annoiato

E mi annoio quindi un figlio di pu**ana in casa annoiato (Ayy)

[Refrain]

Ayy, sono annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato

Sono annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato (Ayy)

[Strofa 1]

Ayy, mi servono delle ragazze

Seduto su un divano e sto guardando Netflix

Annoiato, non sto facendo un ca**o

Le ho detto che la agito come Nesquik

Collo congelato, non possiamo andare da nessuna parte, tro*a

Gioco un po’ a Call of Duty sulla PS4

Dì alla tro*a di rilassarsi come le porte del frigorifero

Possiamo scaldare un po’ di ramen

Non posso andare al negozio, ahah

Non posso nemmeno andare in tour, sono così annoiato

Sto perdendo la testa (testa)

A tutte queste ragazze glielo dico una alla volta

Amico odio ancora, gli dico che mi beccano fuori

Sono Fernito, Fernito

A casa come il deposito, il deposito (Ayy)

Lo succherà come una zanzara (zanzara)

Sono un leone, lei una Leo (Leo)

Ayy, sposata con i soldi vestita in smoking (Sì)

Potrei mostrarti il mio come se fossi Magnito (Peang)

Ho i miei Vans e sembrano delle scarpe da ginnastica (Sì) [Nota: Questo è un riferimento alla canzone del 2006 “Vans” del gruppo rap The Pack. La Van Doren Rubber Company, meglio conosciuta come Vans, è anche una fabbrica di scarpe da skate statunitense fondata il 16 marzo 1966 da Paul Van Doren, Gordon C. Lee, James Van Doren e Serge D’Elia. A partire dal 2012 ha iniziato a produrre anche altri capi d’abbigliamento sempre nel campo dello skateboarding. Tyga è stato visto indossare varie sneaker Vans in diverse occasioni.]

Esploro come Dora a caccia come Pasqua





[Ritornello]

Ok, sono a casa annoiato e sono annoiato in casa (Annoiato)

Annoiato in casa e io sono annoiato in casa (Annoiato)

Annoiato quindi un figlio di pu**ana in casa annoiato

E sono annoiato quindi un figlio di pu**ana annoiato in casa, ah

A casa annoiato, annoiato in casa annoiato (Annoiato)

Annoiato a casa, annoiato in casa annoiato (Annoiato)

Mi annoio quindi un figlio di pu**ana in casa annoiato

E mi annoio quindi un figlio di pu**ana in casa annoiato (Ayy)

[Refrain]

Ayy, sono annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato

Sono annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato (Ayy)

[Strofa 2]

Ayy, sono a casa come un bambino [Nota: il significato comune di crib è culla, ecco perché dopo dice “come un bambino”, ma in questo caso significa casa]

Con un po’ di Badu che suona bruciando incenso

Bottiglia, gin tonico mescolato

In pantofole

Giù in cucina ay

Socializzo a distanza

Sto vivendo la mia vita migliore, pensando al mio business

E ai miei anti-social per la vittoria

Rinchiuso, resterò a casa

ogni sera mi pappo noodles

Hulu binge watchin ‘episodi di Ben-10 [Nota: Traducibile in italiano con “maratona” televisiva”, binge watching è un termine che sta a significare guardare programmi televisivi per un periodo di tempo superiore al consueto, particolarmente l’usufruire della visione di diversi episodi consecutivamente, senza soste. Hulu è un servizio internet di video su richiesta operante nella distribuzione di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento. Il rapper sta quindi dicendo che si sta vedendo su Hulu molti episodi di Ben-10]

E ho T-Raww per ricevere assistenza [Nota: T-Raww è un altro nome d’arte di Tyga]

Ragazzaccio, devo giocare come un pistone [Nota: credo che qui intenda di aver voglia di giocare a pallacanestro, perché per Piston potrebbe intendere i Detroit Pistons, squadra NBA. Inoltre questo rapper è di Detroit.]

In quarantena, sono il regista (regista)

Miglior giocatore, da come sto segnando (segnando)

E il cibo qui, grida DoorDash (grida DoorDash)

Dove sono i tovaglioli? Me ne servono di più

Ayy, non riesco a trovare il telecomando, sono fuori controllo

Fuori di testa, fuori dal mio controllo

Fuori dalla mia anima rispetto il codice

Mi ho i miei riccioli biondi d’oro

Sono in una casa e sono così dannatamente annoiato (Ayy, ayy)

Sono in una casa come Cory

Dove mi potresti trovare come Dory (Dory)

Ke-Ke mi ha messo sulla sua storia (Storia)

Ho dato una lezione a tutte come se fossi Maury

La mia concorrenza è noiosa

Sono annoiato in casa e sono annoiato

[Ritornello]

Ok, sono a casa annoiato e sono annoiato in casa (Annoiato)

Annoiato in casa e io sono annoiato in casa (Annoiato)

Annoiato quindi un figlio di pu**ana in casa annoiato

E sono annoiato quindi un figlio di pu**ana annoiato in casa, ah

A casa annoiato, annoiato in casa annoiato (Annoiato)

Annoiato a casa, annoiato in casa annoiato (Annoiato)

Mi annoio quindi un figlio di pu**ana in casa annoiato

E mi annoio quindi un figlio di pu**ana in casa annoiato (Ayy)

[Refrain]

Ayy, sono annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato

Sono annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato, annoiato (Ayy)

