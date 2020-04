Alan Walker & Ruben – Heading Home: video ufficiale della canzone (testo e traduzione)

Heading Home è un singolo del produttore anglo-norvegese Alan Walker, con voce del connazionale Ruben, rilasciato il 1° aprile 2020. Il testo, la traduzione in italiano l’audio e lo spettacolare video diretto da Kristian Berg.

“Non vedo l’ora di rilasciare finalmente Heading Home! È una canzone molto speciale per me, perché ho iniziato a lavorarci subito dopo aver pubblicato faded. L’ho suonata dal vivo un paio di volte, ma non l’ho mai rilasciata da nessuna parte fino ad ora. Viste le tante vostre richieste ho deciso di condividerla. La voce è del talentuoso artista norvegese Ruben con il quale ho unito le forze in questa traccia. Non vedo l’ora di sapere cosa ne pensate della versione finale!” ha scritto l’artista sui social network.

Il brano è stato scritto da Vinni, Magnus Bertelsen, Gunnar Greve Pettersen & Jesper Borgen e prodotto con la collaborazione di Marcus Arnbekk, Carl Hovind & Big Fred. Si tratta di una gradevole track in pieno stile Alan Walker, che potrei definire apocalittica, non a caso lanciata con il seguente messaggio “Se tutta l’umanità dovesse scomparire, il mondo si rigenererebbe al ricco stato di equilibrio esistente migliaia di anni fa“. Non ci resta che ascoltarla e perché no, toccare ferro!

Alan Walker Heading Home Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Passa alla traduzione in italiano

[Verse 1]

I was so insatiable

‘Til the lights came on and the stories got old

Now there’s no one here, I know

And the city outside`s not the same anymore

[Pre-Chorus 1]

And I, I remember when we were young

We’d write our names in the sand

So carelessly

Then the rain came and yours was gone

And now mine, it stands alone

[Chorus]

Nobody sees me, now I’m a one man show

I’ll do this on my own

We knew it all then now this is all I know

Guess I’m heading home now

[Post-Chorus]

Ooh-ooh, ooh-ooh (Yeah)

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Guess I’m heading home now

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Guess I’m heading home now

[Verse 2]

When the music always played

With the sound of our lives and the sweetest escape

And the neighbours would complain

We would turn it up louder, who cares anyway?

[Pre-Chorus 2]

‘Cause we, we remember that we were young

Our lives were grains in the sand

That we made our castles and kingdoms of

Now the waves have torn them down

[Chorus]

Nobody sees me, now I’m a one man show

Ooh-ooh, ooh-ooh (Yeah)

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Guess I’m heading home now

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Guess I’m heading home now

[Bridge]

You’ll find me

I’ll be here, oh

I can’t see

I can’t breathe, anymore

[Pre-Chorus]

But how could we have stayed?

You were high on love, I was drunk

Drunk on the pain, ooh (Ooh-ooh, ooh-ooh)





[Chorus]

Yes I’m heading, I’m heading, I’m heading (Ooh-ooh, ooh-ooh)

I’m heading home now, hmm

(Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh)

Guess I’m heading home now





Traduzione

Vai al testo

[Str. 1]

Ero così incontentabile

Finché non si accendevano le luci e le storie diventavano vecchie

Adesso non c’è nessuno qui, lo so

E la città fuori non è più la stessa

[Pre-Rit. 1]

E io, ricordo quando eravamo giovani

Scrivevamo i nostri nomi nella sabbia

Con così tanta leggerezza

Poi arrivò la pioggia e la tua era sparita

E ora la mia è sola

[Rit.]

Nessuno mi vede, ora sono un monologo

Ce la farò da solo

Sapevamo tutto allora, questo è tutto quello che so

Credo che ora andrò a casa

[Post-Rit.]

Ooh-ooh, ooh-ooh (Sì)

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Credo che adesso andrò a casa

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Credo che adesso andrò a casa





[Str. 2]

Quando la musica suonava sempre

Con il suono delle nostre vite e la fuga più dolce

E i vicini si lamentavano

Dovremmo alzare il volume, a chi importa ormai?

[Pre-Rit. 2]

Perché noi, ricordiamo che eravamo giovani

Le nostre vite erano granelli di sabbia

Con i quali abbiamo creato i nostri castelli e regni

Ora le onde li hanno distrutti

[Rit.]

Nessuno mi vede, ora sono un monologo

Ooh-ooh, ooh-ooh (Sì)

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Credo che adesso andrò a casa

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Credo che adesso andrò a casa

[Ponte]

Mi troverai

Sarò qui, oh

Non riesco a vedere

Non riesco più a respirare

[Pre-Rit.]

Ma come potevamo rimanere?

Eri strafatta d’amore, io ero ubriaco

Ubriaco di dolore, ooh (Ooh-ooh, ooh-ooh)

[Rit.]

Sì, sto tornando, sto tornando, sto tornando (Ooh-ooh, ooh-ooh)

Sto tornando a casa, hmm

(Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh)

Credo che adesso tornerò a casa

Ascolta su: