twenty one pilots – Level of Concern: guarda il video del comeback (testo e Traduzione)

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Level of Concern, singolo dei twenty one pilots rilasciato il 9 aprile 2020, mentre buona parte del mondo è in quarantena a causa del COVID-19.

Ascolta e guarda il video ufficiale che mostra i membri della band Tyler e Josh in quarantena nelle rispettive abitazioni con la loro famiglia. Nel filmato vediamo il duo lavorare sulla canzone e sul video e tutto ciò che viene fatto va a finire in un’unità USB (quella nella copertina della traccia) che si inviano tramite la cassetta delle lettere.

Tra tutto il caos che l’epidemia del Coronavirus sta provocando, anche gli artisti non se la passano bene per vari motivi, come per la messa in stand by di tutti i concerti, a causa dei divieti governativi di uscire da casa, imposti al fine di rallentare i contagi, così questi due ragazzi, ispirati dalla quarantena, ne hanno approfittato per mettere su questa interessante canzone, che ha anche uno scopo benefico, in quanto metà dei proventi verranno devoluti a Crew Nation, organizzazione che aiuta le persone che lavorano nel settore dello spettacolo dal vivo, che sono state licenziate durante questa pandemia.

Level of Concern twenty one pilots Testo

[Intro]

Need you, tell me

Need you, tell me

[Verse 1]

Panic on the brain, world has gone insane

Things are starting to get heavy, mm

I can’t help but think I haven’t felt this way

Since I asked you to go steady

[Pre-Chorus]

Wonderin’, would you be my little quarantine?

Or is this the way it ends?

[Chorus]

‘Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

And you could bring down my level of concern

Just need you to tell me we’re alright

Tell me we’re okay

[Verse 2]

Panic on the brain, Michael’s gone insane

Julie starts to make me nervous

I don’t really care what they would say

I’m asking you to stay

In my bunker underneath the surface

[Pre-Chorus]

Wonderin’, would you be my little quarantine? (Quarantine)

Or is this the way it ends?

[Chorus]

‘Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

And you could bring down my level of concern

Just need you to tell me we’re alright

Tell me we’re okay, yeah

[Post-Chorus]

Tell me we’re alright, tell me we’re okay, yeah

Tell me we’re alright, tell me we’re okay

Bring down my level of concern

Just need you to tell me we’re alright

Tell me we’re okay, yeah

[Bridge]

‘Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

You could bring down my level of concern

Just need you to tell me we’re alright

Tell me we’re okay

I need you to tell me we’re alright, tell me we’re okay

Need you to tell me we’re alright, tell me we’re okay

I need you to tell me we’re alright, tell me we’re okay

Need you to tell me we’re alright, tell me we’re okay

Need you now

I need you now

[Chorus]

‘Cause I told you my level of concern

But you walked by like you never heard

And you could bring down my level of concern

Just need you to tell me we’re alright

Tell me we’re okay, yeah





[Post-Chorus]

Tell me we’re alright, tell me we’re okay, yeah

Tell me we’re alright, tell me we’re okay

You could bring down my level of concern

Just need you to tell me we’re alright

Tell me we’re okay, yeah

[Outro]

In a world where you could just lie to me (Need you)

And I’d be okay, we’ll be okay (Level of concern)

We’re gonna be okay (Just need you to tell me we’re alright)

Tell me we’re okay, I need you

Need you, tell me

Need you, tell me





twenty one pilots – Level of Concern Traduzione

[Strofa 1]

Panico nel cervello, il mondo è impazzito

Le cose iniziano a farsi pesanti, mm

Non posso fare a meno di pensare di non essermi mai sentito così

Da quando ti ho chiesto di fare sul serio

[Pre-Rit.]

Mi chiedo, vorresti essere la mia piccola quarantena?

O è così che finisce?

[Rit.]

Perché ti ho parlato del mio livello di preoccupazione

Ma hai fatto finta di non sentire

E potresti ridurre il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che staremo bene

Dimmi che tra noi è tutto ok

[Strofa 2]

Panico nel cervello, Michael è impazzito

Julie inizia a rendermi nervoso

Non mi importa cosa direbbero

Ti Chiedo di restare

Nel mio bunker sotterraneo

[Pre-Rit.]

Mi chiedo, vorresti essere la mia piccola quarantena?

O è così che finisce?





[Rit.]

Perché ti ho parlato del mio livello di preoccupazione

Ma hai fatto finta di non sentire

E potresti ridurre il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che staremo bene

Dimmi che tra noi è tutto ok

[Post-Rit.]

Dimmi che stiamo bene, dimmi che tra noi è tutto ok, sì

Dimmi che stiamo bene, dimmi che tra noi è tutto ok

Abbassa il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene

Dimmi che stiamo bene, sì

[Ponte]

Perché ti ho parlato del mio livello di preoccupazione

Ma hai fatto finta di non sentire

Potresti ridurre il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che staremo bene

Dimmi che tra noi è tutto ok

Ho bisogno che tu mi dica che stiamo bene, dimmi che stiamo bene

Ho bisogno che tu mi dica che stiamo bene, dimmi che tra noi è tutto ok

Ho bisogno che tu mi dica che stiamo bene, dimmi che stiamo bene

Ho bisogno che tu mi dica che stiamo bene, dimmi che tra noi è tutto ok

Ho bisogno di te adesso

Ho bisogno di te ora

[Rit.]

Perché ti ho parlato del mio livello di preoccupazione

Ma hai fatto finta di non sentire

E potresti ridurre il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che staremo bene

Dimmi che tra noi è tutto ok, sì

[Post-Rit.]

Dimmi che stiamo bene, dimmi che tra noi è tutto ok, sì

Dimmi che stiamo bene, dimmi che tra noi è tutto ok

Potresti ridurre il mio livello di preoccupazione

Ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene

Dimmi che stiamo bene, sì

[Outro]

In un mondo in cui potresti mentirmi (ho bisogno di te)

E starei bene, staremo bene (Livello di preoccupazione)

Ce la caveremo (ho solo bisogno che tu mi dica che stiamo bene)

Dimmi che tra noi è tutto ok, ho bisogno di te

Ho bisogno di te, dimmelo

Ho bisogno di te, dimmelo

